Erst Unfall, dann Kollision mit dem Rettungswagen

Die Polizei musste am Mittwoch zu einem Unfall zum Hemecker Weg ausrücken.

Während eines Unfalleinsatzes, bei dem ein leicht verletzter Kradfahrer versorgt werden musste, kam es am Mittwoch auch zu einer Kollision zwischen Krankenwagen und Rettungswagen.

Altena - Der Vorfall geschah um 7.15 Uhr am Hemecker Weg 37. Dort befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer die Straße in Fahrtrichtung Altena, als er aufgrund des starken Regens und des Lichts aus dem Gegenverkehr ein Auto am Fahrbahnrand übersah. Es kam zur Kollision, der junge Mann stürzte und verletzte sich leicht.

Umgehend eilten die Rettungskräfte zum Ort des Geschehens und versorgten den Kradfahrer. Dabei kam es zu einem weiteren Unfall, als die 20-jährige Fahrerin des Krankenwagens den abgestellten Rettungswagen touchierte.

Den Blechschaden am Moped und dem geparkten Auto beziffert die Polizei auf rund 5 500 Euro. Den Schaden an den Einsatzfahrzeugen schätzten die Beamten auf rund 2 000 Euro.