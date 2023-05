Sperrung am Sonntag ab 6.30 Uhr

Sprengung anschauen, „aber bitte nicht auf den Wiesen“

Von: Volker Heyn, Susanne Fischer-Bolz

Stadtmarketing und die Lennekai-Gastronomie laden ein, die Brückensprengung Sonntagmittag auf der unteren Lenneterrasse mitzuerleben: Martina Zöller und Simeon Kayser vom Lennekai (von links) sowie Melanie Spelsberg, Ulrike Betzler und Tobias Reuse-Klupsch vom Stadtmarketing freuen sich aber auch auf den anschließenden Maimarkt mit geöffneten Geschäften und zusätzlichen Angeboten in der Innenstadt. © Heyn

Von wo aus hat man am Sonntag, 7. Mai, den besten Blick auf die Brückensprengung? „Auf keinen Fall bei uns“, sagt der Nachrodt-Wiblingwerder Landwirt Dominick Hannuschke, der auf Lüdenscheider Stadtgebiet in Gevelndorf Wiesen gepachtet hat. Der Landwirt ist in großer Sorge, dass alles plattgetreten wird. Es gibt gute Alternativen zum Gucken.

Rahmedetal – Die Wiesen in Geveldorf bieten freie Sicht, wie der Geowissenschaftler Dr. Nicolai Moos von der Ruhr-Universität Bochum ermittelt und in unserer Zeitung berichtet hat. Ebenso hatte Dr. Moos auch darauf hingewiesen, dass sich die ermittelten Flächen des Modells (Eggenscheid, Gevelndorf, Oberrahmede, Wehberg) in Privatbesitz befinden könnten und ein Betreten möglicherweise verboten wäre. Tatsächlich sind alle der genannten Flächen in privater Hand und werden zum Teil landwirtschaftlich genutzt. Die Besitzerin der Wiesen in Gevelndorf als auch Pächter Dominick Hannuschke haben kein Verständnis, dass ihr Gelände öffentlich in der Zeitung benannt wurde.

Auf keinen Fall soll diese Wiese in Gevelndorf betreten werden. © Privat

Fünf Hektar hat Dominick Hannuschke in Gevelndorf, um seine Kühe mit Futter versorgen zu können. „Wir befürchten, dass alles plattgetreten wird. Die Leute werden ihre Decken ausbreiten, Müll landet auf den Wiesen, Bier-Kronkorken allerorts, die wir aus dem Futter nicht rausfiltern können. Wenn die Kühe das fressen, sind sie am nächsten Tag tot. Das ist ja frischer Aufwuchs, der danach völlig zerstört ist“, sagt Hannuschke. Die Wiesen sind nicht eingezäunt, werden jetzt aber mit Flatterband abgesperrt, in der Hoffnung, dass dies die Besucher abhalten wird, die Wiesen zu betreten. Wenn nicht, so „müssen sich alle darüber im Klaren sein, dass es Strafanzeigen geben wird.“

Auf Altenaer Stadtgebiet gibt es tatsächlich nur einen einzigen Punkt, von dem aus man die Rahmedetalbrücke in einiger Entfernung sehen kann. Von der Kreuzung eines Waldweges unterhalb des Drescheids ist die Brücke einsehbar, allerdings weit weg und schwer zu erreichen.

Von diesem Punkt aus auf Altenaer Stadtgebiet in der Nähe des Drescheids kann man tatsächlich diesen Blick auf die Rahmedetalbrücke erhaschen. Den besten Platz, die Brückensprengung in Altena mitzuerleben, ist der Public-Viewing-Bildschirm an der Lenne. © HEyn

Wer es bequem haben will, schaut die Brückensprengung auf einem großen Bildschirm auf der unteren Lenneterrasse. Martina Zöller und Simeon Kayser von der Lennekai-Gastronomie öffnen am Sonntag um zehn Uhr. Übertragen wird ein Livestream, den die Stadt Lüdenscheid anbietet. Dazu gibt es Gegrilltes, Getränke natürlich und Musik. Bei schlechtem Wetter wird die Sprengung im Lennekai-Gebäude auf der Leinwand übertragen. Wer die hoffentlich erfolgreiche Sprengung gegen 12 Uhr mit ein paar Cocktails gefeiert hat, ist anschließend vom Altenaer Stadtmarketing zum Maifest unter dem Motto „Altena blüht auf“ eingeladen. Nach unbeanstandetem Ratsbeschluss dürfen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr öffnen und ihre Waren verkaufen. Damit allein zieht man nicht mehr Publikum als sonst in die Altenaer Innenstadt, deshalb haben Melanie Spelsberg, Ulrike Betzler und Tobias Reuse-Klupsch vom Stadtmarketing ein frühlingsfrisches Programm vorbereitet.

Zwei so genannte Marching-Bands sind verpflichtet, die durch die Einkaufszone ziehen: Die „Sunshine Coconuts“ sind in Altena ebenso bekannt wie die „Bäng-Bäng-Band“ mit Dixiemusik von Thomas Wurth. Auf der Fläche vor dem Café Nostalgie sind Hüpfburg und Kinderkarussell aufgebaut, es gibt Waffeln, Getränke und von „Stefanos“ Gegrilltes, Käse von der „Atta-Käserei“, Deko von der „Holzliebe“, Bäckermeister Kevin Weiß vom Neuenrader Backwerk übt sein Handwerk live aus, es gibt Honig zu kaufen und Linda Papenfuß bietet selbstgemachte Geschenkartikel an, bei ihr können die Kinder malen. Bei Inge Voss in der Lennestraße 47 stellen Petra Schnietz, Katharina Höppner und Pirjo Held Malerei aus. Am anderen Ende der Stadt am Langen Kamp bietet der Kreativtreff von Kathrin Lanwer in der „Freiheit 26“ schöne Sachen an.

Hier ist die Welt zu Ende: Aufgestapelte Container unter der Rahmedetalbrücke schützen die Gebäude, die an der Altenaer Straße stehen. In diesen Bereich kommt natürlich niemand am Sonntag, die Rahmedestraße auf Altenaer Gebiet wird ab 6.30 Uhr in Höhe des Hemecker Wegs vom Altenaer Ordnungsamt gesperrt. © HEyn

Sperrung am Sonntag ab 6.30 Uhr

Die Rahmedestraße wird oberhalb des Hemecker Wegs am Sonntag ab 6.30 Uhr gesperrt, nur noch Anwohner dürfen zu ihren Häusern. Das Ordnungsamt sperrt auch die Mühlenrahmeder Straße und den Abzweig vom Höhenweg zum Großendrescheid. Ordnungsamtsleiterin Lisa Pflüger richtet dort mit fünf weiteren Kräften Wachposten ein. Nur wer sich ausweisen kann, darf noch durch. Der Hemecker Weg bleibt frei.

Zur Bürger-Information am Mittwochabend im Restaurant Dalmatia kamen etwa zehn Personen. Das berichtete der Rahmeder Ortsvorsteher Andreas Kern. Zusammen mit den beiden CDU-Ratsleuten Dennis Montag und Guido Thal habe man keinerlei Kritik erfahren. Kern: „Alle haben sich nur positiv über die Ampelschaltung am Hemecker Weg geäußert.“ Angeregt wurde, ob es nicht 300 Meter vor der Ampel von Rosmart kommend einen entsprechenden Hinweis geben könnte. Und wo schaut sich der Rahmeder Ortsvorsteher die Sprengung am Sonntagmittag an? – „Im Fernsehen, das ist am Besten.“