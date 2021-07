Erst Corona, nun Hochwasser: Altenas Wirte stehen vor dem Nichts

Immense Schäden

Tränen, Verzweiflung, Existenzangst: Die verheerende Flut hat die Wirte in Altena schwer getroffen. Erst Corona und nun die Flut: Sie sind am Ende ihrer Kräfte.

Altena – Sie weint, als sie das kleine Video dreht. Im Eiscafé an der Lennestraße, wo alles unter Wasser steht. Wo von der liebevollen Einrichtung nichts mehr übrig ist. Eine Existenz in Trümmern. Draußen ist die Verkaufshütte an der Lenneterrasse in 1000 Teile gebrochen, drinnen sind es nun die Schlammberge, die kaum zu bewältigen sind. Nilüfer Seker versucht tapfer zu bleiben. Wer soll nachvollziehen, wie es ist, wenn man vor dem Nichts steht?

Doch sie ist auch dankbar für die vielen Helfer: „Macht Euch bitte keine Sorgen, die Nachbarschaft hilft mir“, postet sie in sozialen Netzwerken, als sie es nicht mehr schafft, die hunderte Anrufe anzunehmen. Es sind genau 569 Nachrichten an Nili mit ebenso vielen Hilfsangeboten.

Versicherung war einfach zu teuer

Freundin Gönül Aydogan will eine Spendenaktion ins Leben rufen, ruft in der Redaktion an und fragt, wie sie vorgehen soll. Nilüfer Seker hat keine Elementarversicherung für das Café. „Das hätte im Monat 800 Euro gekostet. Das war einfach zu viel“, erzählt sie und hofft, dass die Eistheke vielleicht noch funktioniert. Doch die 28 000 Euro teure Theke stand im Wasser. „Ich habe durch Corona keine Rücklagen mehr“, sagt Nili.

Während bei ihr Totalschaden ist, versucht Dimitrios Apostolidis, Wirt des Café KO, schon wieder zu öffnen. „Ich lass’ mich nicht von Corona und auch nicht von Wasser unterkriegen. Was mich nicht tötet, macht mich stärker“, erzählt er mit einer gehörigen Portion Gelassenheit nach der eigenen Tragödie.

Café KO: Schadenshöhe noch nicht absehbar

Der Keller stand komplett unter Wasser. Gäste halfen, wo sie konnten. Sie pumpten, sie schüppten. „Immer und immer wieder“, sagt Dimitrios Apostolidis. Doch Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Fernseher, Gläser, Stereoanlage, Beamer waren nicht mehr zu retten. Eine Elementarversicherung? „Nein, wer macht das?“, fragt der Wirt und kann noch gar nicht sagen, wie hoch der Schaden bei ihm ist. Und so öffnet er mit dem, was er noch hat.