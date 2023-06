Weil wichtiges Ersatzteil fehlt: Öffentliche Toilette am Bahnhof seit Monaten geschlossen

Teilen

„WC defekt“ lautet der Hinweis. © Wiechowski, Jona

Das einzige öffentliche WC am Markaner in Altena ist seit Monaten verschlossen. Das liegt daran, dass ein Ersatzteil seit Monaten nicht geliefert werden kann.

Altena – Die öffentliche Toilette am Markaner ist nicht nutzbar – und das seit schon Monaten. Hintergrund: Der 50-Cent-Münzeinwurf ist kaputt, wie Tanja Jäker, zuständig fürs Gebäudemanagement bei der Stadt, am Montag im Rat der Stadt Altena auf Nachfrage erklärte.

Der Einwurf werde immer wieder zerstört, berichtete sie von einem schon länger bekannten Problem. Und momentan repariert werden könne der nicht – wegen langen Lieferzeiten für den mehrere hundert Euro kostenden Münzeinwurf, so Jäker.

Toilette kann nicht offen gelassen werden

Dauerhaft ohne Münzeinwurf offen gelassen werden könne die Markaner-Toilette nicht. Das hatten Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt, so Jäker, die Dreck und Vandalismus aufzählte.

Darauf, dass die öffentliche Toilette aktuell nicht nutzbar ist, wird mit einem Zettel an der Tür hingewiesen.

Lange Lieferzeiten auch bei Spielgeräten

Lange Lieferzeiten stehen auch bei den geplanten neuen Spielgeräten in der Altenaer Innenstadt an. Die Verwaltung wolle jetzt sofort loslegen und schauen, was möglich ist. Wielange es dauert, bis alles fertig ist, ist nicht absehbar. Jugendamtsleiter Gerrit Standke: „Wir können nicht sagen: In drei, vier Monaten steht alles“. Es gebe Lieferzeiten von bis zu 16 Wochen – das wäre Ende September, Anfang Oktober. Er hoffe, dass noch in diesem Jahr alles aufgebaut werden würde. Wenn schnell geliefert werde, könne schnell gebaut werden, erklärte Bürgermeister Uwe Kober (CDU). Sollten einige Geräte früher geliefert werden, sollten diese dann auch direkt aufgebaut werden. Man wolle nicht solange warten, bis alles geliefert sei, versicherte der Bürgermeister auf Nachfrage aus dem Rat.