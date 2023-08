Neuer Aldi-Markt in Dahle: Eröffnung zum Weihnachtsgeschäft

Von: Markus Wilczek, Georg Dickopf

Noch ist es unvorstellbar, aber an dieser Stelle sollen bald die in Deutschland sehr beliebten Aldi-Produkte stehen. © Hornemann, Ina

An der Altenaer Straße in Dahle laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Seit dem Abriss des mehr als 30 Jahre alten Aldi-Markt-Gebäudes im Mai hat sich auf dem Gelände viel getan, der Ersatzneubau nimmt immer mehr Formen an. Und der Discounter hält weiterhin an seiner Planung fest, den Markt noch in diesem Jahr zum Weihnachtsgeschäft eröffnen zu wollen.

Altena – „Die Eröffnung ist für Ende 2023 geplant“, teilte eine Aldi-Sprecherin auf Anfrage der Redaktion mit. Den Markt in Dahle baut der Discounter im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept neu. Die Verkaufsfläche soll künftig knapp 800 Quadratmeter betragen und damit deutlich größer ausfallen als im alten Gebäude.

„Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre“, teilte die Aldi-Sprecherin mit. Die Verkaufsfläche biete mehr Platz und breitere Gänge sowie ein vergrößertes Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren. Rund 1700 Produkte aus 18 Warengruppen sollen die Kunden in Dahle in wenigen Monaten dauerhaft bekommen. „Hinzu kommen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel; darunter Produkte aus den Bereichen Textilien und Schuhe, Elektronik, Haushalt, Heimwerkerbedarf oder Garten“, so die Unternehmenssprecherin.

Zudem plant der Discounter eine vergrößerte Backwarenauslage mit einem rückgelagerten Backraum und zwei Pfandautomaten in der Nähe des Eingangsbereichs. Diese sollen den Kunden den Vorteil bieten, dass sie ihr Pfandgut direkt zu Beginn des Einkaufs abgeben können.

Blick auf die Baustelle durch den Bauzaun: Es geht zügig voran an der Altenaer Straße beim Aldi-Neubau. Auch der schnelle Abriss des alten Gebäudes wurde mit Respekt wahrgenommen. © Hornemann

Die neue Filiale in Dahle werde mit einem modernen Licht- und Farbkonzept ausgestattet. Dank modernster Technik sei der Markt künftig auch energetisch auf dem neuesten Stand. „Eine Photovoltaikanlage auf dem Marktdach produziert den benötigten Strom. Eine Wärmerückgewinnungsanlage kann den Marktraum im Zuge einer sogenannten Betonkernaktivierung beheizen. Daher kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, erklärt die Aldi-Sprecherin.

Vor dem Gebäude sollen insgesamt 67 Stellplätze für Fahrzeuge geschaffen werden, die die Kunden kostenlos nutzen können. Darunter sind besonders breite Parkplätze für Menschen mit einer körperlichen Behinderung und Eltern-Kind-Parkplätze.

Parallel zum Neubau in Dahle setzt Aldi-Nord seine Modernisierungsoffensive derzeit auch in Plettenberg um. Der Markt an der Herscheider Straße soll nach dem gleichen Konzept wie in Dahle neu gebaut werden. Wie der Discounter mitteilte, werde derzeit der Bauantrag geprüft und solle zeitnah eingereicht werden. Die Neueröffnung soll Ende kommenden Jahres erfolgen. Die Filiale an der Lennestraße in Plettenberg-Ohle hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren im Bestand modernisiert und im Sommer noch mit einer Photovoltaikanlage versehen.

In Neuenrade hatte Aldi einen neuen Markt im Dezember 2021 an der Niederheide eröffnet. Zuvor war der Discounter nicht in der Hönnestadt vertreten gewesen. In Werdohl hatte das Unternehmen im Februar 2019 an der Heinrichstraße einen neuen Markt in Betrieb genommen, zuvor das alte Discounter-Gebäude an gleicher Stelle abreißen lassen.