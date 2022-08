Burgaufzug steht noch länger still

Von: Markus Wilczek

Teilen

Weil ein Bauteil kaputt ist, steht der Burgaufzug auch am Wochenende still. © Thomas Bender

Besucher der Stadt Altena müssen weiterhin auf eine der Attraktionen verzichten: der Burgaufzug steht nach wie vor still.

Altena – Der Aufzug ist bereits seit einigen Tagen aufgrund eines technischen Defekts außer Betrieb (wir berichteten). In der vergangenen Woche war ein wichtiges Bauteil ausgefallen, das die Stadt nicht ohne weiteres beschaffen konnte. Zunächst bestand jedoch die Hoffnung, dass das Teil am Freitag geliefert wird und der Aufzug so am Wochenende wieder hätte genutzt werden können.

Zum halben Eintrittspreis in den Stollen

Diese Hoffnung hat sich jedoch zerschlagen. Wie Sara Schmidt von der Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, geht das Warten in der Burgstadt auf das Ersatzteil weiter. „Voraussichtlich erst ab Dienstag oder Mittwoch wird der Aufzug wieder fahren“, so Schmidt. Für Altena-Besucher hat die Stadt diese Informationen auch auf ihrer Internetseite (www.altena.de) sowie in den sozialen Medien veröffentlicht.



Der zum Aufzug führende Stollen mit den Erlebnis-Stationen bleibt weiterhin zugänglich – und das zum halben Eintrittspreis. wm