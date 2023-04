Erlaubnis liegt vor: Verkaufsoffener Mai-Sonntag am Sprengtag

Von: Volker Heyn

Die Marching-Band „Sunshine Coconuts“ wird am Sonntagnachmittag des 7. Mai die Besucher der Altenaer Innenstadt unterhalten. © KARIN HESSMAN

Ab sofort kann die Werbetrommel gerührt werden für die Veranstaltung „Mai-Sonntag“, zu der auch die Geschäfte in der Lennestraße, in der Kirchstraße und am Stapel geöffnet sein dürfen.

Altena – Der Rat der Stadt Altena beschloss die Erlaubnis für drei der so genannten verkaufsoffenen Sonntage. Grünen-Ratsfrau Rita Rüth stellte fest, dass die Zeit zwischen dem Beschluss am 24. April und dem Veranstaltungstag am 7. Mai doch recht kurz bemessen sei.

Ja, das sei kurz, so entgegnete Bürgermeister Uwe Kober, aber alle an dem Tag Beteiligten seien längst informiert und planten die Veranstaltung schon seit geraumer Zeit. Da gebe es also keine Probleme.

Kreativmarkt in der Freiheit 26

Den potenziellen Besucherinnen und Besuchern ist die Veranstaltung vielleicht noch nicht ganz so bekannt: Großflächig Werbung ist bislang weder im Stadtgebiet noch in den sozialen Internet-Kanälen zu sehen.

Der Marketing-Verein wirbt im Veranstaltungskalender auf der städtischen Homepage mit einem Plakat, auf dem „Frisches Brot live vom Bäcker, Live-Musik, Regionale Aussteller, Künstler, Floristen, Essen und Trinken, Hüpfburg und Kinderkarussel“ zu lesen ist.

Das Stadt-Marketing hat bei Facebook mehr Informationen: Neben den Aktionen rund um die Geschäfte in der Innenstadt lädt auch der Kreativtreff vom Stellwerk in das städtische Gebäude Freiheitstraße 26 zum Tag der offenen Tür ein. Dort gibt es ein Kreativcafé mit Kaffee und Kuchen, Verkauf von Kerzen, Karten und Häkeltieren, einen Bücherflohmarkt und eine Kunstausstellung von Kathrin Lanwer.

Die Veranstaltung Mai-Sonntag ist am 7. Mai von 13 bis 18 Uhr genehmigt. Eine Stunde vorher, geplant ist etwa gegen 12 Uhr, wird bekanntlich die Rahmedetalbrücke gesprengt. Das ist von Altenaer Stadtgebiet aus von keinem Punkt zu beobachten, zudem wird die Rahmedestraße ab dem Hemecker Weg gesperrt, nur Anwohner dürfen zu ihren Häusern.

Live-Übertragung im Fernsehen

Wer das „Jahrhundertereignis der Sprengung der Rahmedetalbrücke“ – wie es das Stadtmarketing beschreibt – nicht verpassen möchte, kann ab 10.25 Uhr die Live-Übertragung auf der Lenneterrasse am Lennekai verfolgen und nach der hoffentlich erfolgreichen Sprengung idealer Weise den Altenaer Mai-Sonntag besuchen.

Der Rat hat auch Sonntag, 13. August (Anno Tuck), und Sonntag, 10. Dezember (Wintermeile inklusive Weihnachtsmarkt), als verkaufsoffene Sonntage genehmigt. Die Verkaufsstellen dürfen an diesen Tagen an der Lennestraße, der Kirchstraße und Am Stapel in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.