Coole Aktion der Stadtbücherei: Erinnerungsfotos mit Helden der Literatur

Von: Ina Hornemann

Die App macht es möglich: Mahmud, Kaan und Kerim posierten vor dem Hintergrund eines asiatischen Tempels, ohne die Bücherei verlassen zu müssen. © Hornemann

Der Sommerleseclub 2023 geht durch die Decke: Die Lust aufs Lesen ist bei den jungen Altenaern ungebrochen. Das ist auch den tollen Aktionen geschuldet, mit denen das Team der Stadtbücherei Altena den Literaturkonsum schmackhaft macht. Am Dienstag gab es ein Greenscreen-Fotoshooting auf dem Dachboden. Das ermöglicht Reisen in die fernsten Gegenden, ohne den Raum verlassen zu müssen.

Altena –Mahmud, Kaan und Kerim waren fest entschlossen: Ein asiatisches Hintergrundmotiv sollte es sein. Die drei Jungs bilden ein Team im Sommerleseclub und sind heiß auf die coolen Geschichten, die sich auf dem fernöstlichen Kontinent abspielen. Zahlreiche Mangas und Jugendbücher bringen diese Kultur in die Kinderzimmer. Deshalb war ein Tempel auch ein sehr geeignetes Motiv für witzige Posen vor dem Greenscreen.

„Die modernen Apps erfordern nicht mal mehr unbedingt einen grünen Hintergrund“, weiß die stellvertretende Büchereileiterin Stina Brockhagen. „Man kann einstellen, welche Farbe rausgefiltert werden soll im Vordergrund. Früher wurde mit Bluescreen gearbeitet, aber dann wurde Blau zur Modefarbe vieler Kleidungsstücke und der Effekt ging verloren.“ Angewandt wird er bis heute im Fernsehwetterbericht. Die jungen Leser der Bücherei machten ihn sich zunutze, um mit Helden ihrer Lieblingsbücher Fotos schießen zu lassen. Das Erinnerungsfoto mit Einhorn oder Harry Potter wird per E-Mail verschickt. Ausgedruckt wertet es vorzüglich das Logbuch des Sommerleseclubs auf. Die coolen Aktionen werden übrigens von engagierten Ehrenamtlichen unterstützt. Am Dienstag war Münevver Yildiz beim Fotoshooting am Start.