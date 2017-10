Kabarett mit Barbara Ruscher: Oft spitz, aber nie gemein

+ © Hornemann Barbara Ruscher gastierte am Samstag in Altena. © Hornemann

Altena - Ist Laternen kalt? Solche Gedanken schießen Barbara Ruscher schon mal durch den Kopf, wenn sie umstrickte Pfähle in Großstädten sieht. „Und während Ihr alle im Büro sitzt, lass ich mir noch ganz andere Sachen einfallen!“, richtete die Kabarettistin am Samstag das Wort an ihr Altenaer Publikum. Dazu gehört sogar vegane Musik.