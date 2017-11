Erhebliche Behinderungen ab Samstag: B 236 innerorts und Bahnlinie gesperrt

Straßenverkehr

+ © Bender Viel Wald an der B 236, auch in der Ortsdurchfahrt. Wegen Fällarbeiten ist sie ab morgen gesperrt. © Bender

Altena - Fällkran, Harvester und andere schwere Geräte kommen ab Samstag mitten in Altena zum Einsatz: An der B 236 und an der Bahnlinie müssen zwischen der Mittleren und der Pott-Jost-Brücke Bäume gefällt werden. Dies führt für den Straßenverkehr als auch für Bahnfahrer zu starken Einschränkungen.