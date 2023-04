Ergebnis der Brückenbohrer: Harte Grauwacke

Von: Volker Heyn

Die Männer vom Kernbohrteam von Straßen.NRW hatten am Mittwoch ihren letzten Arbeitstag in Altena. © Heyn

Am Mittwochmorgen setzten die Männer vom Bohrteam von Straßen.NRW aus Münster die letzten Bohrungen. Erst hatten sie vier Wochen lang Proben aus dem unmittelbaren Bereich der B 236-Brücke der Bahnhofstraße entnommen, dann waren weitere zwei Wochen Bohrungen im Bereich der Stützmauern zur Bahnlinie nötig.

Altena – Die ersten Ergebnisse scheinen positiv zu sein: Die Männer stießen oft genug auf Felsen, hier die heimische Grauwacke. Die ist auch hier hart und tragfähig, wenn sie auch aufgrund ihrer senkrechten Schichtung unangenehm zu bohren ist. Für die Gewinnung eines glatten Bohrkerns ist die waagerechte Schichtung besser.

Straßen.NRW erwartet jetzt „in Kürze“ die Fertigstellung des Baugrundgutachtens. Das teilte Behördensprecher Andreas Berg auf Anfrage mit. Erst wenn das Baugrundgutachten vorliege, könne entschieden werden, welche spätere Lösung die sinnvollste ist, also ob ein Überwurf gelingen kann oder gleich neu gebaut werden muss. Und weil das nicht klar ist, könne auch kein Zeitplan genannt werden.

Eine typische Kernprobe aus senkrecht geschichteter Grauwacke: Fester Fels, aber bröckelig zu bohren. © Heyn

Alles in allem sei man dennoch schnell unterwegs, so Berg. Die Brücke war am 19. Januar für den Schwerlastverkehr gesperrt worden.