Chorverband im MK: Sechste Ehrung für aktive Chormitglieder

Von: Thomas Krumm

Drei Chorleiter wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt: (von rechts) Astrid Höller-Hewitt (40 Jahre), Ingo Reich (25 Jahre), Claudia Jeschke (10 Jahre). © Krumm, Thomas

Nach großen organisatorischen Umbrüchen und einem Namenswechsel hat der Chorverband im Märkischen Kreis zum sechsten Mal all jene geehrt, die sich als Sänger, Vorstandsmitglieder in den Vereinen oder Chorleiter engagieren.

Altena – Der große Saal der Burg Holtzbrinck in Altena war am Sonntag der Ort dieses Treffens, bei dem der 1. stellvertretende Landrat Ralf Schwarzkopf (CDU), Nicole Kupitz vom Chorverband NRW, Bürgermeister Uwe Kober (CDU) und Michael Baumann, Mitglied im neu gebildeten sechsköpfigen Leitungsteam des Chorverbandes MK, Urkunden und Anstecknadeln verteilten.

„Chormusik ist eine Kunstform, die eine tiefere emotionale Schicht in uns anspricht“, fasste Michael Baumann die vielfältigen Wirkungen des Singens auf die Sänger und Zuhörer zusammen. Er benannte „Mut, Selbstvertrauen und Entschlossenheit“ als jene Eigenschaften, die die Sänger auszeichnen.

Michael Baumann vom neu gebildeten Leitungsteam des Chorverbandes im Märkischen Kreis assistierte Zauberer Arnd Clever. © Krumm, Thomas

Ralf Schwarzkopf berichtete von seiner „Begeisterung für die Chormusik“ und betonte: „Unsere Chöre haben es verdient, ins rechte Licht der Öffentlichkeit gehoben zu werden.“ Er berichtete von den Umstrukturierungen beim Chorverband MK, der seine hierarchische Struktur aufgelöst habe und nunmehr von einem Sechserteam geleitet werde. 43 Chöre betreut dieses Team derzeit. Ralf Schwarzkopf dankte ihnen für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Chormusik – „im Interesse der Pflege und der Bewahrung eines wichtigen Kulturguts“.

Der Chorverband im Märkischen Kreis habe sich quasi „neu erfunden“, unterstrich Nicole Kupitz die Botschaft eines gelungenen Neuanfangs: Die Beteiligten hätten „viel Herzblut“ in das Projekt gesteckt. Die erforderlichen Umstrukturierungen seien eine große Leistung gewesen und könnten möglicherweise als „Leuchtturmprojekt“ für andere Regionen dienen.

Bürgermeister Uwe Kober freute sich über die Musik und die Festveranstaltung in seiner Stadt. Vorsorglich blickte er schon mal voraus auf den Tag, an dem die jährliche Jubilarehrung turnusmäßig wieder nach Altena kommt: „Ich würde Ihnen die Burg Holtzbrinck auch noch mal umsonst geben, wenn die Kommunalaufsicht das zulässt.“

Ralf Schwarzkopf, 1. stellvertretender Landrat (links), und Nicole Kupitz vom Chorverband NRW ehrten Sänger, die 60 oder 65 Jahre Mitglied in einem Chor waren. Helmut Brauckmann (rechts) ist sogar seit 70 Jahren Mitglied des Madrigalchors Plettenberg. © krumm

Durch das Programm führte Zauberer Arnd Clever, der einige verblüffende Kabinettstückchen lieferte. Zaubern habe „ganz viel mit logischem Denken zu tun“, erklärte er seinem Publikum und deutete an, dass die Logik zuweilen eine andere sei als jene des alltäglichen Lebens.

Zwei ganz unterschiedliche Chöre sorgten für den festlichen Rahmen der Feierstunde: Das Sängerquartett Frohsinn 1930 aus Lüdenscheid sang unter der Leitung von Astrid Höller-Hewitt Ludwig van Beethovens „Die Himmel rühmen“ und das Lied „Exodus“ aus dem gleichnamigen Film. Zwei weitere Lieder warben für Dinge, die der Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind, aber Freude machen: „Erhebet das Glas!“ aus Giuseppe Verdis Oper „Ernani“ und das Tubakl-Lied: „Ein Stück für die Raucher und Schnupftabaker.“

Der Frauenchor „FemmeVokal“ aus Plettenberg hatte unter der Leitung von Christoph Ohm ebenfalls einige Kostbarkeiten mitgebracht: Enyas „May it be“, Waldemar Ahlens „Sommarpsalm“ in schwedischer Sprache, „Gabriellas Lied“ aus dem Film „Wie im Himmel“ und einen Abba-Klassiker, dessen Botschaft bestens zur Jubilarehrung verdienter Chorsänger und Chorsängerinnen passte: „Thank you for the music.“