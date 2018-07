Begeistert von Maria Aarts

Erfinderin der Marte Meo-Methode schult Gäste in der Burg Holtzbrinck

+ © Hornemann Maria Aarts zählt zu den weltweit fröhlichsten und gefragtesten Referentinnen. Ihr Ziel ist, Familien mittels schnell sichtbarer Erfolgserlebnisse darin zu bestärken, die eigene Kommunikation zu fördern und so eine gute Entwicklung voranzutreiben. © Hornemann

Altena - Stefanie Bauer und Maria Aarts verbindet mittlerweile nicht nur eine berufliche Verbundenheit, sondern eine herzliche kollegiale Freundschaft. Seit elf Jahren ist das Marte Meo-Prinzip in Altenas Kindertagesstätten fest verankert. Seine Erfinderin, Maria Aarts, ist von der Umsetzung in Altena so begeistert, dass sie am Donnerstag vor 55 Personen eine Ausbildungseinheit in der Burg Holtzbrinck anbot.