Im Gericht schimmeln Akten

Gutachter sucht nach Lösungen

+ © Thomas Krumm Das Amtstgericht ist in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht. © Thomas Krumm

Die Justiz schmeißt nichts weg, jedenfalls nicht so schnell: Aufbewahrungsfristen von oft mehreren Jahrzehnten sorgen dafür, dass sich in Deutschlands Gerichten riesige Aktenberge stapeln – auch in Altena. Und das macht im Moment Probleme, weil Teile der Akten schimmeln.