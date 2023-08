Entenrennen: Neuer Termin steht fest

Es gibt einen Nachholtermin für das Entenrennen auf der Lenne. © Privat

Die Organisatoren des Entenrennens entlang der Lenne freuen sich, den neuen Termin für das verschobene Event bekannt zu geben. Das Entenrennen soll bei geeignetem Lennepegelstand nun am Samstag, den 23. September 2023 um 15 Uhr stattfinden.

Altena - Die Entscheidung zur Verschiebung des ursprünglichen Termins am 12. August wurde getroffen, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Teilnehmenden, Zuschauer und des ganzen Organisationsteams zu gewährleisten. Aufgrund des erhöhten Pegelstands der Lenne war es unumgänglich, das Event zu verlegen, um optimale Bedingungen für eine sichere und unterhaltsame Veranstaltung zu schaffen.

„Wir möchten allen Beteiligten für ihre Geduld und ihr Verständnis während dieser Verschiebung danken.“, erklärt das Veranstalterteam. „Die Begeisterung und Unterstützung der Gemeinschaft sind für uns von unschätzbarem Wert, und wir sind zuversichtlich, dass der neue Termin ein wundervolles Erlebnis für alle bieten wird.“

Das Organisationskomitee arbeitet eng mit den örtlichen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um ein sicheres und erfolgreiches Event zu garantieren: „Wir laden alle herzlich ein, sich den 23. September um 15 Uhr freizuhalten und sich auf ein aufregendes und fröhliches Entenrennen auf der Lenne zu freuen. Auch jetzt gibt es noch Enten in den Geschäften der Altenaer Innenstadt zu erwerben.“ Wer eine Ente kauft, beschriftet sie sofort im Geschäft und hat so schon seine Startnummer.

Das Entenrennen auf der Lenne findet in diesem Jahr nach vielen Jahren wieder statt. Die gelben Plastikenten werden in der Lenne an der Steinernen Brücke ausgesetzt und schwimmen dann um die Wette. Ihre Besitzer können attraktive Preise gewinnen. Zu den Preisen zählen Gutscheine im Wert bis zu 500 Euro, tolle Sachpreise und aufregende Erlebnisse.