Enten schwimmen um die Wette

Bis zu 2000 Enten können zu Wasser gelassen werden und um die 100 Preise des Stadtmarketings um die Wette schwimmen. © Finkernagel

Stadtmarketing hat 100 lukrative Preise für die schnellsten Enten ausgelobt

Altena – Jetzt hat Altena auch ein richtiges Entenrennen: Am 12. August stürzen sich beim Entenrennen im Zusammenhang mit der „Anno Tuck“-Reihe des Märkischen Kreises 2000 gelbe Quietsche-Enten publikumswirksam in das Wasser der Lenne. Vorausgesetzt natürlich, dass jede Ente auch ihren Loskäufer findet.

Veranstaltet wird das Rennen vom Altenaer Stadtmarketing: Denn wer am Entenrennen teilnimmt, darf auf Gewinne hoffen. Von schönen Erlebnissen durch Reisegutscheine über Einkaufsgutscheine bis zum Rundflug über Altena warten viele Überraschungen auf die Enten-Paten.

Kai Finkernagel und Peter Kühlow (li.) an der Steinernen Brücke, wo die Enten zu Wasser gehen werden. © Finkenagel

Die Teilnahme am „Anno-Tuck-Entenrennen“ ist ganz leicht. Für fünf Euro kann eine persönliche Renn-Ente in den teilnehmenden Geschäften der Altenaer Innenstadt erworben werden. Die persönlich ausgewählte Ente muss direkt beim Kauf mit einem wasserfesten Stift eindeutig beschriftet werden.

Das „Anno-Tuck-Entenrennen“ startet am 12. August um 15 Uhr. Mit einem Radlader werden alle Enten gleichzeitig von der Steinernen Brücke in die Lenne geschüttet. Die ersten Enten werden nach etwa 30 bis 45 Minuten an der Ziellinie am Lennekai erwartet. Wessen Ente zuerst ins Ziel kommt, wird den Hauptgewinn bekommen, in der Reihenfolge des Zieleinlaufs werden die insgesamt etwa 100 Preise an Ort und Stelle vergeben.

Hier können die Renn-Enten zum Lospreis von je fünf Euro gekauft werden: Jans Radland Outdoor, Butzelhaus Katerlöh, DriemeS!, Zetzmann & Bröer, Lennekai Spelsberg genussvoll, Haarmoden Nina & Julia, San Remo, Haus der Geschenke, Haarstudio flhair, Gaumenfreunde, Café Nostalgie, Juwelier Betzler, Stadtbücherei Altena, Radio Schmitz, Spielwaren Nimmerland, Taverne, Sport Massage Praxis Altena, Danando, Café Ko