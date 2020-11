Täuschend echt: Betrügerin zockt Senior (76) ab

Die Stimme war täuschend echt: Ein Senior aus Altena ist auf eine Betrügerin hereingefallen, die sich als seine Enkelin ausgab. Ihre Masche war perfide.

Altena –„Ich hatte einen Unfall“, erzählte die angebliche Enkelin dem 76-Jährigen am Telefon. Ihre Stimme klang wie die der echten Enkelin, erzählte der Senior später der Polizei. „Natürlich kam das Gespräch sofort aufs Thema Geld“, sagt die Polizei. Sie benötige sofort zur Schadensregulierung mehrere zehntausend Euro, sagte die Trickbetrügerin am Telefon zu dem Mann aus Altena.

Täuschend echte Enkelin-Stimme

Der Senior hatte keinen Zweifel an der Geschichte, aber nicht so viel Geld. Doch was er auf dem Konto hatte, wollte er ihr geben. Während er zur Bank ging, sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter eines Iserlohner Autohauses zu ihm auf den Weg machen.

Tatsächlich stand vier Stunden später, gegen 15 Uhr, eine Fremde am vereinbarten Treffpunkt an der Bergstraße in der Nette. Sie nahm das Geld entgegen, notierte sich Daten vom Personalausweis des Altenaers, stieg dann als Beifahrerin in einen goldfarbenen Skoda und verschwand mit dem Geld.

Der Betrug flog auf, als der Senior die Enkelin zurückrief – die echte Enkelin unter der echten Rufnummer. Die wusste natürlich nichts von einem Unfall. Am frühen Abend ging der Mann zur Polizei und erstattete Anzeige.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die den goldfarbenen Skoda am Dienstag (3. November) in der Nette gesehen haben. Sie werden gebeten, sich mit der Wache in Altena unter der Rufnummer 0 23 52/9 19 90 in Verbindung zu setzen.

Die Fälle in der Burgstadt häufen sich: Erst kassierten Trickbetrüger bei einer Seniorin aus Evingsen ab, dann versuchte ein Trickbetrüger, der sich am Telefon als Sohn ausgab, eine Altenaerin mit einer perfiden Masche um viel Geld zu bringen.