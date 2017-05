Enervie auf gutem Kurs: Kredite jetzt wieder zum Normalzins

+ © Archivfoto: Bender Die Stadtwerke Altena profitieren von dem guten Kurs Enervies. © Archivfoto: Bender

Altena - Einen „Restrukturierungsrahmenvertrag“ schloss die Enervie mit 30 Banken, als sie 2015 in finanzielle Schieflage geriet. Als Ausgleich für die Hilfe in akuter Not verlangten die Kreditgeber allerdings Zinsen, die über dem damals üblichen Niveau lagen. Damit ist seit Dienstag Schluss.