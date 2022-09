Endspurt: Stadtradeln endet am Sonntag

Von: Thomas Bender

Am Sonntag endet die Aktion Stadtradeln. © Bender, Thomas

Am Sonntag endet die Aktion Stadtradeln. Schon jetzt haben die 208 teilnehmenden Altenaer das Vorjahresergebnis mehr als verdoppelt: Fast 53 000 Kilometer haben sie bis Freitagabend auf zwei Rädern zurückgelegt.

Altena - Wären sie diese Strecke mit dem Auto gefahren, wären acht Tonnen CO2 in die Luft gepustet worden. Zu diesem Ergebnis beigetragen hat ganz maßgeblich das Team „TuS Dahle“, das aus 20 Mitgliedern besteht und schon über 10 000 Kilometer gemeldet hat. Das sind mehr als 500 Kilometer pro Kopf – und das in 19 Tagen.

Damit führen die Dahler in der Teamwertung deutlich vor dem Vorjahressieger Jan’s Radland, dessen 28 Mitglieder auf die 7000 Kilometer-Marke zusteuern. Blick nach Nachrodt, das sich in diesem Jahr zum ersten Mal am Stadtradeln beteiligt: 38 Teilnehmer haben dort schon über 7500 Kilometer zurückgelegt und eine Tonne CO2 eingespart.

Auffällig ist die gute Beteiligung der Nachrodter Kommunalpolitik: Von den 23 Mitgliedern des dortigen Gemeinderates machen acht mit. In Altena beteiligen sich nur sechs der 33 Ratsmitglieder am Stadtradeln.