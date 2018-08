Pappbootrennen: Jetzt anmelden

Altena - Das Mittelalterfest ist kaum vorbei, da zeichnet sich schon das nächste Event in Altenas Innenstadt ab: „Lenne lebt“ heißt es am 29. und 30. September.

Den Auftakt bildet am Samstag, 29. September, eine vom Stadtmarketing organisierte Party. Sie findet in der „Röhre“, also in der Tiefgarage der Burg Holtzbrinck, statt. Ab 19 Uhr heizen die stadtbekannten DJ Wurst und Murmel dem Publikum ein, ab 21 Uhr gibt es Livemusik mit der John Porno-Band, der die Attribute laut, bunt und gut anhaften.

Am Sonntag geht es dann auf der Lennepromenade weiter. Zunächst lädt die Evangelische Gemeinde Altena zum Open Air-Gottesdienst ein, dann beginnen die Vorbereitungen für das vierte Pappbootrennen des Altenaer Canu-Vereins (ACV).

2015 führte der Verein diese Veranstaltung aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens zum ersten Mal durch und landete damit auf Anhieb einen Erfolg. Sowohl die Akteure als auch die Zuschauer waren begeistert.

Und so geht Pappbootrennen: Ein Team besteht aus maximal fünf Personen, denen vom Veranstalter Pappe und Klebeband zur Verfügung gestellt werden. Dann haben sie zwei Stunden Zeit für den Bootsbau. Bei der anschließenden Regatta muss dann auf der Lenne die Strecke von der oberen bis zur unteren Lenneterrasse bezwungen werden. Als Preise stellt der Stadtmarketingverein Altena-Taler zur Verfügung. Gewonnen hat natürlich das schnellste Boot. Sonderpreise gibt es für das schnellste Kinderteam und für das schönste Boot.

„Die vergangenen Veranstaltungen haben gezeigt, dass die Teams viel Spaß miteinander hatten und in der Bauphase, aber auch während des Wettrennens richtig zusammengewachsen sind“, sagt die ACV-Vorsitzende Sabine Bender und verbindet das mit dem Hinweis, dass die Teilnahme deshalb auch für Firmenteams lohnend ist.

Mitmachen kann aber grundsätzlich jeder. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro pro Team. Was zu beachten ist, steht auf der ACV-Homepage, von der auch das Anmeldeformular heruntergeladen werden kann. Fragen beantwortet Sabine Bender unter Tel. 02352/25924.

Umrahmt wird das Pappbootrennen von Aktionen am Lenneufer. Dort wird sich unter anderem die Jugendfeuerwehr präsentieren, auch eine Hüpfburg ist gebucht.