Ellen-Scheuner-Haus: Bewohner sollen im Sommer zurückkehren

Von: Peter von der Beck

Die Bewohner des Ellen-Scheuner-Hauses sind derzeit übergangsweise im ehemaligen Krankenhaus untergebracht. © Keim, Thomas

In unruhigen Zeiten ist das eine gute Nachricht, zumal insbesondere in der Bauwirtschaft schwierige Verhältnisse herrschen: Die Sanierung des Ellen-Scheuner-Hauses in Altena geht ebenso planmäßig woran, wie der Umbau des Evangelischen Seniorenzentrums Neuenrade (ESZ).

Wenn nichts dazwischen kommt, erfolgt die Rückkehr der Neuenrader Senioren aus der Altenaer Zwischenstation in ihre dann frisch sanierte Heimstatt an der Graf-Engelbert-Straße planmäßig im kommenden Juli.

Gleiches gilt für die Altenaer Senioren, die dann ebenfalls vom ehemaligen und aktuell zur vorübergehenden Seniorenresidenz umgebauten St.-Vinzenz-Krankenhaus zurück ins Ellen-Scheuner-Haus kehren können. Ralf Lohscheller, der sich als Geschäftsbereichsleiter Altenhilfe Süd im Team und mit den anderen lokalen Beteiligten der Perthes-Stiftung um die Organisation des Großprojektes kümmert, sagte auf Nachfrage: „Es läuft im Moment. Wir sind im Zeitplan, der Umzug ist im Juli.“

Umbau läuft in Altena etwas schneller

Er gehe davon aus, dass Ende Juli beide Einrichtungen mit Mann und Maus wieder in ihren angestammten Häusern weilen werden. Der Umbau sei in Altena etwas schneller vorangegangen, dort haben man in den oberen Etagen schon mit den Wandarbeiten begonnen. Er gehe davon aus, dass die Altenaer wohl zuerst umziehen würden. Der Termin mit dem Umzugsunternehmen Schlotmann sei abgesprochen und geblockt.

Noch ist viel zu tun in den Senioreneinrichtungen der Perthes-Stiftung in Altena und Neuenrade, ehe die bewohner Mitte des Jahres ins Ellen-Scheuner-Haus und Evangelische Seniorenzentrum Neuenrade zurückkehren können. © von der Beck, Peter

Aktuell würden die Innenausbauten voranschreiten. Fliesen würden aufgebracht, Installationsarbeiten erledigt, dann folgten die Wand-und Malerarbeiten, Tischler würden sich um die Türen kümmern. „Die Möbel sind schon ausgesucht“, ergänzte Lohscheller. Was den Kostenrahmen anbelangt, so ist es Lohscheller und Co. bislang gelungen, innerhalb des Budgets zu bleiben. Und es sehe gut aus, dass es auch so bleibe. Er hoffe nun, dass es keine Lieferschwierigkeiten gebe. Gegengesteuert habe man hier und versucht, viele Dinge früh zu ordern.

Qualifizierung mit Umbau abgeschlossen

Nach den Umbauten der beiden großen Perthes-Häuser in Neuenrade und Altena wird im Beritt des Bereichsleiters erst einmal Ruhe sein. Man habe die Qualifizierung der Häuser, was Erreichbarkeit, Einzelzimmerquote oder Barrierefreiheit anbelangt, dann abgeschlossen. „Nichts Neues ist geplant“, sagte Lohscheller. Gleichwohl sei man bereit für Dinge, die noch kommen können.

Zunächst aber sind die Handwerker am Zug. Denn in beiden Einrichtungen gibt es noch sehr viel zu tun und viele Gewerke werden derzeit parallel ausgeführt – schließlich sollen die Arbeiten in beiden Häusern bis Ende Juni abgeschlossen sein, damit die Umzugstermine auch wirklich gehalten werden können.