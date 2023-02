Jetzt aber: Neuer Start-Termin für Sanierung der Dahler Straße

Von: Jona Wiechowski

Ab dem 13. Februar ist die Umleitung für Arbeiten auf der Dahler Straße ausgeschildert. Losgehen soll es nun eine Woche später, am 20. Februar. © Heyn, Volker

Die Arbeiten an der Dahler Straße sollen endlich losgehen. Straßen.NRW nennt auf Nachfrage nun einen konkreten Start-Termin.

Altena – Jetzt aber: Am Montag, 20. Februar, soll es mit den Sanierungsarbeiten der Dahler Straße losgehen. Zuletzt war von der dritten Februarwoche die Rede. Die Umleitung ist entsprechend seit dem 13. Februar ausgeschildert. Dass in den Tagen danach in dem Bereich allerdings nichts zu sehen war, hatte bei vielen Verkehrsteilnehmern für Verwunderung gesorgt.

Bei den Arbeiten, die nun am Montag starten sollen, handelt es sich um den ersten Bauabschnitt, wie Straßen.NRW-Sprecher Andreas Berg auf Nachfrage der Redaktion erklärt. „Begonnen wird an der Einmündung der Dahler Straße in die Westiger Straße.“ Durchgeführt werden die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung. „Der Einmündungsbereich wird dann mit einer Baustellenampel geregelt“, so der Sprecher.

Ab Montag, 20. Februar, soll es wieder losgehen mit den Arbeiten an der Dahler Straße. GRAFIK: STRASSENNRW © Wiechowski, Jona

Ausgeschildert ist eine großräumige Umleitung über Werdohl. „Der Durchgangsverkehr darf weiterhin den Baubereich nicht passieren und muss die Umleitungsstrecke nutzen“, hatte Andreas Berg zuletzt gegenüber der Redaktion betont. Anlieger und Busse dürfen unter der halbseitigen Sperrung fahren.

Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant

Geplant ist die Fertigstellung der dringend notwendigen Sanierungsarbeiten Ende des Jahres, also in rund zehn Monaten. Seit Jahren darf auf dem Streckenabschnitt nur 50 Kilometer die Stunde gefahren werden.

Einen ersten Aufschlag der Arbeiten hatte es vor einigen Monaten gegeben, als auf einer Gesamtlänge von rund 750 Metern Versorgungsleitungen erneuert wurden – ebenfalls unter halbseitiger Sperrung. „Wegen der Winterzeit“ folgte eine Unterbrechung.

Die Verkehrssituation in der Burgstadt wird damit nicht besser. Seit Donnerstag, 19. Januar, ist die B236-Brücke im Verlauf der Bahnhofstraße für alle Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen dicht. Grund sind Schäden, die Straßen.NRW bei einer Sonderprüfung des Bauwerks gefunden hatte. Die mehr als 30 Kilometer lange Umleitung führt sie über Iserlohn, Hemer und schließlich die Nette runter.