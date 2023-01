Soviel verdienen die Altenaer im Schnitt

Von: Kerstin Zacharias

Teilen

Der steuerpflichtige Altenaer verdiente im Jahr 2018 durchschnittlich 38 421 Euro – und damit merklich weniger als der Landesdurchschnitt. © dpa

Das durchschnittliche Jahreseinkommen der Steuerpflichtigen in NRW lag im Jahr 2018 rein rechnerisch bei 42 102 Euro (2017: 40 882 Euro) je steuerpflichtigem Bürger. In Altena sieht es jedoch deutlich anders aus.

Altena – Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand jetzt vorliegender Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2018 mitteilt, ergibt sich das durchschnittliche Jahreseinkommen in NRW aus den Gesamteinkünften von 373,2 Milliarden Euro, die von den 8,9 Millionen Einkommensteuerpflichtigen in NRW erzielt wurden. Anders sieht es hingegen in Altena aus: Die Stadt an der Lenne rangiert bei den Zahlen merklich unter dem Landestrend.

Altena

Wie aus dem Zahlenwerk der Statistiker hervorgeht, lag das durchschnittliche Einkommen eines steuerpflichtigen Altenaer im Jahr 2018 bei 38 421 Euro – das waren 880 Euro mehr als ein Jahr zuvor und 7813 Euro mehr als im Jahr 2010. Insgesamt registrierten die Statistiker für 2018 8507 Steuerpflichtige in Altena, die für Gesamteinkünfte von knapp 327 Millionen Euro sorgten. Damit nahm die Stadt von allen 396 Städten und Gemeinde in NRW den 339. Platz ein, im Märkischen Kreis den vorletzten.

Nachrodt-Wiblingwerde

Den 58. Platz in der Rangliste belegte die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde: 3077 Steuerpflichtige sorgten im Jahr 2018 für einen Gesamtbetrag von knapp 145 Millionen Euro – was einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 47 042 Euro entspricht. Auffällig: Im Gegensatz zu anderen Kommunen im Kreis liegt der Wert damit unter dem des Vorjahres. Damals bezifferten die Statistiker das durchschnittliche Jahreseinkommen in der Doppelgemeinde mit 48 294 Euro bei einem Gesamtaufkommen von knapp 147 Millionen. Im Jahr 2010 lag das Durchschnittseinkommen in Nachrodt-Wiblingwerde bei 39 270 Euro, das Gesamtsteueraufkommen bei 121 Millionen.

Märkischer Kreis

Auch der Märkische Kreis liegt mit seinen Zahlen für 2018 nahezu im Landesdurchschnitt: Wie aus der Statistik weiter hervorgeht, lag das durchschnittliche Jahreseinkommen im Kreis bei 42 200 Euro. Die 202 088 steuerpflichtigen Märker sorgten für Einkünfte in Höhe von 8,5 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor lag der Durchschnittswert noch bei 41 411 Euro, in 2010 bei 34 010 Euro. Von allen 15 Kommunen im Kreis weist die Gemeinde Schalksmühle einmal mehr den höchsten Wert auf: Dort lag das durchschnittliche Jahreseinkommen in 2018 bei 56 602 Euro. Das geringste Jahreseinkommen im Kreis notierten die Statistiker im Jahr 2018 für die Stadt Werdohl (35 147 Euro).

Landesvergleich

Von allen 396 Städten und Gemeinden in NRW verzeichneten Meerbusch mit durchschnittlich 69 577 Euro je Steuerpflichtigen, Odenthal (60 196 Euro) und Roetgen (57 127 Euro) die höchsten Durchschnittseinkommen im Jahr 2018. Am unteren Ende der Einkommensskala rangierten derweil Gelsenkirchen (32 452 Euro), Duisburg (32 346 Euro) und Weeze (31 063 Euro).

Daten-Erhebung IT.NRW als Statistisches Landesamt weist darauf hin, dass die Zahlen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2018 beruhen. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier veröffentlichten Informationen sind damit die aktuellsten, die derzeit verfügbar sind. Bei der Interpretation sei zudem zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Eheleute als ein Steuerpflichtiger gezählt werden.