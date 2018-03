Vor einem Jahr gingen im St. Vinzenz fast alle Lichter aus

+ © Archiv AK Die Nachnutzung des St. Vinzenz-Krankenhauses ist auch ein Jahr nach Schließung noch völlig offen. © Archiv AK

Altena - Am 3. Januar 2017 wurde das St. Vinzenz Krankenhaus dichtgemacht, Ende März – also vor genau einem Jahr – folgte das ihm angeschlossene Pflegeheim. Die Abwicklung des insolventen Unternehmens übernahm die Wirtschaftskanzlei Husemann und Partner in Dortmund.