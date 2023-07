Verena Frizt eröffnet die „Altenaer Wundertüte“

Von: Ina Hornemann

Teilen

Verena Frizt, umgeben von zwei ihrer liebsten Männer: Mister Bean lockt mit der Queen im Schaufenster die Kundschaft rein. James Bond wird der Sicherheitsbeauftragte hinter der Kasse. „Ich liebe britischen Humor, Filme und das Land!“ bekennt die Betreiberin der Altenaer Wundertüte. © Hornemann

Die keck grinsende Queen und Mister Bean im Schaufenster lassen Passanten jetzt schon vor der „Altenaer Wundertüte“ Halt machen. Verena Frizt bekennt sich zu ihrer Liebe zu Großbritannien und packt noch eine lebensgroße Figur von Daniel Craig oben drauf: „James Bond wird mein Sicherheitsbeauftragter“, verrät sie. Im Dienste der Altenaer ist er ab dem 5. August, wenn das neue Gebrauchtwarengeschäft in der Innenstadt eröffnet.

Altena – Verena Frizt macht damit ein leidenschaftliches Hobby zu ihrem Beruf: Die 43-Jährige Plettenbergerin liebt Trödelmärkte, ist bekennende Schnäppchenjägerin und stöbert für ihr Leben gern. Dafür hat sie nun sogar ihren alten Beruf aufgegeben. „Ich habe jahrelang für den ambulanten Pflegedienst von Perthes in Werdohl gearbeitet. Das aufzugeben ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich möchte dieses Wagnis jetzt wirklich gerne eingehen!“, berichtet Verena Frizt.

Viel Zuspruch hat sie bekommen von Freunden aus Plettenberg, den Patienten in Werdohl und auch in Altena wird man zunehmend neugieriger auf das, was in den Räumen der ehemaligen Drogerie von „Tante Carola“ passiert. Unmengen von Kisten packt die Neu-Geschäftsfrau aus, sortiert, räumt und setzt das Etikettiergerät an. Den Geschäftsgrundstock bilden gut erhaltene Nutzgegenstände und Zierrat von Bekannten, Freunden und Freunden von Freunden.

„Ich habe erstmal gesagt, dass ich nehme, was nicht schimmelt oder weglaufen kann“, berichtet Verena Frizt lachend. Müll wurde ihr nicht angedreht. Liebevoll aufbereitet und entstaubt füllen diese abgeliebten Sachen nun die Regale. Bald werden noch mehr Dinge aus Privathaushalten dazu kommen, denn das Geschäftsmodell der Altenaer Wundertüte ist ganz ähnlich dem des einstigen Stöberlands in der Freiheitstraße: Haushaltsauflösungen mit Weiterverkauf gut erhaltener Güter. Vom Teelöffel bis zum Wandschrank wird das Sortiment also reichen. Kleidung für alle Altersgruppen und Größen, Spielzeug, Elektrogeräte und Skurriles wird man in der Wundertüte antreffen.

„Man wird hier Schnäppchen machen können!“ verspricht die Inhaberin. Bei besonders wertvollen Stücken wie dem schönen guterhaltenen Rosenthalgeschirr, das ihr ein ehemaliger Patient liebevoll überreichte, wird der aktuelle Zeitwert den Preis bestimmen. „Solche Dinge verschleudert man nicht. Sie haben einen Material- und Sammlerwert und auch einen ideellen. Das muss man berücksichtigen.“

Das Etikettiergerät begleitet Verena Frizt momentan täglich, um den Grundstock der Waren auszuzeichnen. © Hornemann, Ina

Verena Frizt gefällt der Nachhaltigkeitsgedanke, den ein Geschäft wie ihres trägt. Des einen Dachbodenhüter ist für den nächsten ein wahrer Schatz. „Ich bin früher sehr gern in Trödel- und Gebrauchtwarenläden gegangen, aber es gibt ja kaum noch welche. Der Gedanke, selbst einen zu eröffnen, ist schon länger in mir gewesen. Und es kam für mich nur Altena als Standort in Frage. Die Stadt hat den Platz, reizt mit dem Blick auf die Burg. Ich war öfter hier und dann habe ich mich an das Ladenlokal rangetraut“, beschreibt Verena Frizt den Werdegang.

Betriebswirtschaftlich ins kalte Wasser zu springen hat sie sich aber doch nicht gewagt und sich von der Industrie- und Handelskammer gut beraten lassen. Bis Jahresende kann sie zudem von einer zu 80 Prozent geförderten Ladenlokalmiete profitieren. „Das ist ein guter Anreiz. So ein Puffer im Rücken macht den Start deutlich leichter“, schildert die Plettenbergerin. Arbeitsplätze möchte sie auch schaffen: Gesucht wird eine Hilfe im Verkauf und zwei Helfer für die Haushaltsauflösungen, jeweils auf 520 Euro-Basis. Interessenten können die Altenaer Wundertüte unter Tel. 0 23 52 /5 49 86 00 kontaktieren. Übrigens auch, um Ware zum Weiterverkauf anzubieten. Gesichtet wird alles. „Jedes Teil bekommt noch eine Chance!“