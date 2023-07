Nachfolger gefunden: Eine Zukunft für die letzte Bäckerei der Stadt

Von: Ina Hornemann

Andrea und Martin Küttner, Katja Rettberg, Christine und Thomas Zihn (von links) waren viele Jahre lang ein eingespieltes Team. Küttners übergeben ihr Geschäft in vertraute Hände. „Unser Team ist treu. Ein gutes Betriebsklima war uns immer wichtig“, sagt Andrea Küttner. © Hornemann

„Ich spring noch eben bei Däumer rein“ ist eine Formulierung, die Dahler Ureinwohner bestens verstehen. Sie wurde auch noch verwendet, als 1957 Egon Timmermann nach zwei Generationen Däumer die Bäckerei übernahm. Und auch noch lange, nachdem Ehepaar Andrea und Martin Küttner 1990 das Geschäft in die Hand nahmen. Und es wird wahrscheinlich immer noch so ein, wenn Thomas und Christine Zihn zum 1. August übernehmen.

Altena – Gestört hat die faktisch falsche Namensgebung in den vergangenen Jahrzehnten niemanden. „Däumer und Timmermann haben ja für Qualität gestanden“, lacht Andrea Küttner, deren Urgroßvater 1879 eine Mühle mit später angeschlossener Bäckerei in der Mühlenstraße gründete.

Der erfolgreiche Geschäftsmann übergab das Geschäft später seinem Sohn Gustav und der wiederum an Tochter Margret und Schwiegersohn Egon, durch den überhaupt der Name Timmermann ins Spiel kam. Das ist Andrea Küttners Vater, der 1990 an seine Tochter und Ehemann Martin weiterreichte. „Die Bäckereiübernahme war ursprünglich nicht geplant. Martin und ich haben beide Lebensmitteltechnik studiert und uns auch im Studium kennengelernt. Martin war aber einverstanden, als es um die Weiterführung des Geschäfts ging und hat dafür eine Bäckerlehre hinterhergeschoben.“

Bereut hat er es nicht. Als Küttners 1990 mit per Anbau deutlich vergrößerter Fläche eröffneten, kam ein vertrautes Gesicht in die Backstube: Thomas Zihn. Ein Ur-Dahler, der 1982 sein Handwerk bei Egon Timmermann gelernt hatte, dann zum Bund und kurzzeitig in eine Fabrik ging, um dann wieder auf alten Pfaden zu wandeln. Küttner und Zihn können sich nach so langer Zeit blind aufeinander verlassen. Das gilt auch für Christine Zihn, die ebenfalls bei Timmermann gelernt hat und dort auch ihren späteren Ehemann kennenlernte.

Martha, Elisabeth und Gustav Däumer vor ihrem Geschäft in der Mühlenstraße 1, das dort bis 1929 betrieben wurde. © Hornemann, Ina

„Unseren Nachfolgern müssen wir nichts mehr erklären“, betonen Küttners. Zur Befähigung der Geschäftsführung legte Thomas Zihn nur noch den betriebswirtschaftlichen Teil der Meisterprüfung ab. „Einmal noch spät im Leben gepaukt“, beschreibt der 55-Jährige. Christine (48) wird ihm in allen Belangen zur Seite stehen. Selbstständig zu sein war nicht der erste Plan der Zihns. „Allerdings habe ich mich umgesehen und keine Alternative hat mir gefallen“, so Thomas Zihn. Das ist nachvollziehbar, wenn die „Neuen“ und die „Alten“ aus dem Nähkästchen plaudern. Jedes Angestelltenverhältnis hat Jahrzehnte überdauert. Das Betriebsklima war stets gut. Küttners mieteten für Betriebsfeiern auch schon mal ein Kino, gingen mit ihrem Team zum 3D-Minigolfen und veranstalteten Sommerfeste, um eine fröhliche Atmosphäre zu schaffen. Darüberhinaus waren die Chefs auch für manchen Unfug zu haben. „Einmal sollten wir als Auftragsarbeit einen Mann backen. Dessen Männlichkeit wurde hinterher sogar in Frage gestellt. Als dann später nochmal eine gebackene Frau bestellt wurde, hab ich nicht gegeizt“, verrät Martin Küttner lachend. Tausende Brezeln hat er zu den St. Martinsfesten gebacken, ebenso viele Berliner zu Karneval hergestellt.

Die Däumer-Brötchentüte kannte jeder Dahler. © Hornemann, Ina

Stollen im Akkord können Martin Küttner und Thomas Zihn auch – nach Rezept von Rainer Merz, der es nach Aufgabe seiner Konditorei in die Dahler Backstube gab, damit es weiter existiert. „Das wird es auch weiterhin!“ verspricht Thomas Zihn.

Verändern will er ohnehin nicht viel. Nicole Mertel, Katja Rettberg und Vanessa Wenger werden weiterhin hinter der Theke stehen, Geselle Marcel Behr in der Backstube. Die bewährten Rezepturen bleiben allesamt erhalten. „Die Qualität hat uns gerettet“, ahnt Andrea Küttner, die zum 1. August die letzte Bäckerei Altenas aus der Hand gibt.

Ein Motiv, das Ehepaar Küttner sich gewünscht hat: Im Gehen, fröhlich den Nachfolgern winkend. © Hornemann, Ina

Und jetzt? „Sind wir Rentner!“ sagen Küttners, beide 61, entschlossen. Ein Umzug innerhalb Dahles steht an und dann einige schöne Reisen mit dem Wohnmobil. Zihns werden zu Fest- und Feiertagen aber mal anklopfen und um Hilfe bitten.

„Das dürfen sie ausdrücklich“, betonen Küttners. Man wird sie also bestimmt nochmal antreffen, wenn man „mal eben bei Däumer reinspringt“.