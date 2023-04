Nicht nur Altenaerin bekommt Förderung: Sechs weitere erhalten bis zu 50 000 Euro

Von: Jona Wiechowski

Franziska Hollstein hat sich erfolgreich um eine 50 000 Euro-Förderung von JoinPolitics bemüht, mit der jetzt eine interaktive Karte erstellt werden soll, auf der man sehen kann, welches Ratsmitglied für die jeweilige Adresse zuständig ist. © HOLLSTEIN

„Vielfalt in den Gemeinderat“ oder „Ruhrpott-Agenda der jungen Generation für die Europawahl“: Insgesamt sieben Menschen haben jetzt eine Förderung von JoinPolitics erhalten, die damit jeweils eine Art politisches Start-Ups gründen wollen. Wie in der „echten“ Start-Up-Welt ist Erfolg alles andere als garantiert.

Altena – Unter den Fördergeld-Empfängern ist mit der 27-jährigen Franziska Hollstein auch eine Altenaerin. Wie berichtet, möchte sie mithilfe der Förderung und Mitstreitern eine interaktive Karte erstellen, auf NRW-weit jeder sehen kann, welches Ratsmitglied für seine Adresse zuständig ist. So sollen „die da oben“ greifbarer gemacht werden.

Am Donnerstag hat JoinPolitics die anderen sechs Talente ebenfalls vorgestellt: Stefanie Minkley, 34, hat beispielsweise eine überparteiliche Initiative gegründet, um die Gesundheitswende in Deutschland voranzubringen, wie es heißt. Zudem kandidiert sie bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober 2023.

Natascha Sagorski, 38, arbeitet an einer Gesetzesinitiative für den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten. „Ihre Initiative für Feministische Innenpolitik setzt sich für eine Modernisierung der Familien- und Gesellschaftspolitik ein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Milad Tabesch, 26, ist Initiator von ‘Ruhrpott für Europa’. „Er plant eine politische Tour durch das Ruhrgebiet mit dem Ziel, eine Ruhrpott-Agenda der jungen Generation für die Europawahl 2024 zu erstellen. Erstmals gilt das Wahlrecht ab 16“, heißt es.

Mehmet Ilde, 21, gründet den Verein Local Diversity, „um Vielfalt in den Gemeinderat in Stuttgart zu bringen. 46 Prozent der Menschen in Stuttgart haben einen Migrationshintergrund; im Stadtparlament nur etwa 15 Prozent“, schreibt JoinPolitics. Ilde kandidiere auch selbst in Stuttgart, um diesen Missstand zu beheben.

Lena Christin Schwelling, 31, ist seit Jahren Stadtratin in Ulm und starte vor dem Hintergrund der Oberburgermeisterwahl im Dezember 2023 und der Kommunalwahl im Mai 2024 eine uberparteiliche stadtweite Bewegung, „die analog und digital Lust auf konkrete kommunalpolitische Veränderungen und ein noch besseres Ulm macht“, ist der Mitteilung weiterhin zu entnehmen.

Zu guter letzt wird Karolin Ring, 39, genannt, die mit einem innovativen Beteiligungsformat in ihrer Heimatstadt Beeskow in Brandenburg die Bürgerinnen und Bürger fur die Themen der Stadtverordnetenversammlung begeistern wolle. „Ihr großes Ziel: selbst für das Amt der Bürgermeisterin kandidieren.“

JoinPolitics ist nach eigener Aussage ein politisches Start-Up, das politische Talente fördert, „die mit Mut und Leidenschaft Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit entwickeln.“ Weiter heißt es: „Für sechs Monate werden die Talente mit einer sogenannten Seed-Förderung mit Starthilfe von bis zu 50 000 Euro, einem Talentprogramm mit Workshops und Mentoring sowie gezielten Kontakten zur Umsetzung ihres Anliegens unterstützt.“