Eine Bufdi-Stelle für Teamplayer

Von: Ina Hornemann

Büchereileiterin Babette Ossenberg kann mit einem tollen Team und kreativen Entfaltungsmöglichkeiten werben für eine Bufdi-Stelle in der Bücherei. © Hornemann

Der Zettel hängt schon länger an der Eingangstür der Altenaer Stadtbücherei, doch Bewerbungen auf die Stelle im Bundesfreiwilligendienst in Altenas Bibliothek sind nicht eingegangen. Schon seit dem 1. Juli könnte ein „Bufdi“ dort arbeiten. „Aber es ist noch nicht zu spät. Wir sprechen jederzeit mit Interessenten und arbeiten sie ein“, so Büchereileiterin Babette Ossenberg.

Altena – Gerade eine kleinere Bücherei in der Provinz biete viele Vorteile: „Bei uns kriegt ein Bufdi alles“, wirbt Ossenberg. „Bücher sortieren, Einbinden, Ausleihe, Rückgabe, Betreuung der Bücherei-Verkaufs-Ape im Stapelcenter und noch viel mehr!“

Interessant könnte so eine Stelle besonders für junge Leute sein, die sich beruflich für Kultur- und Medienpädagogik interessieren. Denn ein Bufdi bekommt an dieser Stelle auch zugetraut, eigenständig Veranstaltungen zu planen, publik zu machen und durchzuführen. „Und dann gibt es immer auch ein großes Gesamtprojekt. Das kann eine Umgestaltung der Kinderbuchabteilung sein oder auch etwas anderes. Da können wir uns auch an den Interessen der Leute orientieren.“

Das „Wir“ schreibt Babette Ossenberg groß. „Denn wir sind ein tolles Team und das ist auch das Beste, was wir einem Bufdi bieten können. Früher hatten wir sogar zwei gleichzeitig. Aber durch Corona ist da auch ein Loch entstanden.“

Der Bundesfreiwilligendienst wurde während der Pandemie nicht ausgesetzt, wohl aber gab es sehr eingeschränkte Öffnungszeiten und ein deutlich verschlanktes Angebot. Diesen Einbruch möchte Babette Ossenberg gerne beenden und ermutigt Interessenten zu einer Bewerbung, die einfach an die zentrale E-Mail-Adresse bewerbung@altena.de geschickt werden kann. In der Regel sind Bundesfreiwillige mit der Schule fertig. Sie können mit einem oder einem halben Jahr Dienst eine Wartezeit bis zum Ausbildung- oder Studienplatz überbrücken oder einfach Erfahrungen sammeln, die ihnen bei der Berufswahl oder -qualifikation nützlich sein können.

Reich wird man dabei nicht: Die Vergütung – offiziell heißt sie Taschengeld – liegt bei 423 Euro. Bundesfreiwillige sind automatisch Mitglied in der gesetzlichen Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.

Das rechnet sich zwar nicht unbedingt für Interessenten, die schon einen eigenen Haushalt oder gar eine Familie unterhalten, doch Bufdis müssen nicht zwangsläufig Leute mit frischem Schulabschluss sein: Es gibt keine Altersgrenze.

„Bufdi bei uns zu sein ist was für Leute, die gerne Kontakte haben. Hier in der Bücherei hat man mit Menschen zu tun und man bekommt immer Feedback. Gerade in den Bereichen Literatur und Kultur gibt es ja viele Rückmeldungen und Diskussionen. Das macht wirklich Spaß!“, so Babette Ossenberg.

Interessenten dürfen natürlich auch sie direkt ansprechen, um sich über die Anforderungen zu informieren. Ossenberg: „Wir finden schon raus, wohin die Reise geht!“