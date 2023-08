Volkmar Hache und die Hamelsrolle: Eine 40 Jahre andauernde Liebe

Von: Ina Hornemann

Volkmar Hache bekommt am Tag des offenen Denkmals Unterstützung vom Kreativkreis der evangelischen Trinitatisgemeinde: Die Mitglieder der Gruppe „Nähen mit Anna“ verkaufen Waffeln und Kuchen zugunsten des Kinderhospizes Balthasar. © Hornemann

Volkmar Haches Liebe ist vor genau 40 Jahren entfacht und nie erloschen. Er war 30, als er mit Freunden beschloss, die Hamelsrolle in der Brachtenbeck wieder herzurichten und keiner der Helfer scheute die harte Arbeit mit der Spitzhacke und auch die umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Altena – „Vielleicht war genau das das einzig Richtige“, resümiert Hache heute. „Professionelle Handwerker hätten womöglich alles in rechte Winkel eingeteilt“, sagt der emsige Brachtenbecker, der am 10. September zu sich einlädt.

Im vergangenen Jahr, zum 333-jährigen Bestehen der Hamelsrolle, kamen 100 Leute, ohne dass Volkmar Hache seine offene Tür groß beworben hatte. Die erste Führung startete um 10 Uhr und als die Stimme fast weg und die Kehle trocken war, wies er die letzten Besucher um 18 Uhr trotzdem nicht ab. Volkmar Hache wird nie müde, wenn es um sein Industriedenkmal geht. „Trägheit verträgt das Haus nicht. Alleine dadurch, dass man konsequent ein Klima hier schaffen muss, bedarf die Hamelsrolle immer Aufmerksamkeit.“

Schön und gefährdet zugleich

Hitze und offene Fenster vertragen sich nicht in den 334 Jahre alten Gemäuern. Auch die Holzfenster bedürfen permanenter Pflege. „Vier Wochen wegfahren und das Haus alleine lassen, das geht nicht“, erklärt der Bewohner eines der schönsten und gefährdetesten Häuser Altenas. Gefährdet, weil eine weitere Flutkatastrophe das empfindliche Areal wohl komplett zerstören würde. Der Starkregen von 2021 hat in der Brachtenbeck so viele Schäden im Gelände hinterlassen, dass das Industriedenkmal bei einem Unwetter ähnlichen Ausmaßes sofort zerstört würde. „Ich hoffe sehr, dass die Arbeiten zügig und nachhaltig geschehen können. Dann schafft die Rolle noch ein Jahrhundert. Ich wünsche es ihr sehr.“

Ähnlich hohe Aufmerksamkeit wie das Industriedenkmal wird Esel Panzon auf sich ziehen, der Volkmar Hache von Spanien in die Brachtenbeck gefolgt ist. © Hornemann, Ina

Anderen Menschen zu zeigen, woran sein Herz so hängt, war Volkmar Hache immer eine Herzensangelegenheit. „Ein Denkmal gehört einem nie allein“, ist seine Überzeugung, weshalb er seine Teilnahme am Tag des offenen Denkmals am 10. September auch wieder besonders schön gestaltet.

Familie, Freunde und bekannte helfen mit

Sein – wie schon vor 40 Jahren – zuverlässiger Freundes-, Bekannten- und Familienkreis hilft tatkräftig mit, um Besuchern einen schönen Tag zu gestalten: Die Mitglieder der Gruppe „Nähen mit Anna“ der evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde verkaufen Waffeln und Kuchen zugunsten des Kinderhospizes Balthasar. Kaffee gibt es natürlich auch dazu und wenn das Wetter mitspielt, können Gäste einen wundervollen sonnigen Tag im traumhaft gestalteten Garten verbringen. Dort spielt auch die Band „Schwieriges Kind“ aus Altena. Und natürlich führt Volkmar Hache zu jeder vollen Stunde Gruppen von bis zu 20 Personen durch das liebevoll restaurierte Denkmal.

Volkmar Hache hat ein Händchen fürs Erhalten und Gestalten: Der uralte Futtertrog ist heute ein Spülstein in der Hamelsrolle. © Hornemann, Ina

Zu erzählen gibt es natürlich viel. Gegründet wurde es als Drahtrolle und später weitergeführt als Kettenschmiede. Ein enorm wichtiger Bestandteil war für die kleinen Industriebetriebe das Wasserrad und der dazugehörige Obergraben, um überhaupt Energie für die Produktion zu erlangen. Und dann gibt es noch einen neuen Bewohner, der garantiert Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird: Esel Panzon. Der menschenliebe Spanier wird garantiert zum heimlichen Star beim Tag des offenen Denkmals. Er begrüßt Gäste ähnlich neugierig und freudig wie ein treuer Hund.