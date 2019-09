Einbrecher waren an der Ihmerter Straße am Werk.

Altena – Einbrecher waren in einem Wohnhaus an der Ihmerter Straße auf Beutezug: Sie stahlen nicht nur Geld.

Einbrecher waren am Donnerstag zwischen 7.15 und 14.45 Uhr in Altena auf Beutezug unterwegs: Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Wohnhaus an der Ihmerter Straße. Sie nahmen nicht nur Bargeld in bislang unbekannter Höhe mit, auch auf Kleidung hatten sie es abgesehen.

Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter 02352/91990 entgegen.