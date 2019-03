Einbruch in Sparkasse Dahle

Außer Spesen nichts gewesen...

+ © dpa Einbruch in die Sparkasse Dahle - die Polizei ermittelt. © dpa

Altena - Wie heißt es so schön salopp in einem Sprichwort: Außer Spesen nichts gewesen - das trifft auch auf einen Einbruch in die Sparkasse-Filiale Dahle zu. Die Polizei ermittelt.