"Fleischeslust" bleibt unbefriedigt: Einbrecher scheitern an Metzgerei-Tür

Aus dem Snack in der Nacht wurde nichts

+ © picture alliance/dpa Ein Einbrecher-Trio scheiterte beim Versuch, in eine Metzgerei in Altena einzubrechen. © picture alliance/dpa

Altena - Aus dem Snack in der Nacht wurde nichts: Drei Einbrecher wollten sich in einer Metzgerei in Altena bedienen. Dabei wurden sie beobachtet.