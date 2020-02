Einbruch in Kinder-Tagespflege: Autodiebe der anderen Art am Werk

Altena - Autodiebe waren in einer Kindertagespflege am Werk: Sie hatten es auf besonderes Diebesgut abgesehen.

Unbekannte haben am Wochenende in einer Kindertagespflege an der Hermann-Voß-Straße ihr Unwesen getrieben. Sie verschafften sich laut Polizei Zugang zum Gelände in der Nähe der an der Sauerlandhalle, beschädigten ein Klettergerüst und klauten zwei Bobbycars und einen klappbaren Kinderwagen.

Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Altena unter Telefon 02352/91990 entgegen.