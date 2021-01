Autoscheibe eingeschlagen - wegen einer Packung Zigaretten

Ein Autoknacker machte sich mitten im Stadtzentrum an einem Pkw zu schaffen.

Da muss die Sucht groß gewesen sein: Mitten in der Stadt hat ein Unbekannter die Scheibe eines Autos eingeschlagen - und das nur wegen Zigaretten.

Großer Schreck am frühen Morgen: Am Mittwoch (13. Januar) stellte ein Mann (49) aus Altena gegen 4 Uhr fest, dass jemand sein Auto massiv demoliert hatte. Das hatte der Besitzer an der Einmündung Freiheitstraße/Lenneuferstraße im Zentrum Altenas geparkt.

Polizei sucht Zeugen

Als er zu seinem Wagen kam, musste er feststellen, dass eine Seitenscheibe des schwarzen Fiestas eingeschlagen worden war - und Zigaretten fehlten, die im Auto gelegen hatten, wie die Polizei mitteilt. Diese muss der Täter im Zeitraum von Dienstag (12. Januar), 16 Uhr, bis Mittwoch (13. Januar) 4 Uhr gestohlen haben.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Sachdienliche Hinweise zum Autoknacker nimmt die Polizei in Altena unter Tel. 02352/91990 entgegen. Autoknacker waren im ganzen MK unterwegs. Sie brachen zahlreiche Wagen auf - und stahlen zwei Luxuskarossen.