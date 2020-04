Einbruch, Betrug, Erpressung: Altenaer legt Geständnis ab

Altena – Sieben Einbruchdiebstähle und vieles mehr hat ein Altenaer auf dem Kerbholz. Das gab er vor Gericht zu. Die Rolle seines Bruders ist unklar.

Mit einem umfassenden Geständnis des Hauptangeklagten hat im Landgericht Hagen der Prozess gegen einen 22-jährigen Altenaer begonnen, dem die Staatsanwaltschaft eine Serie von sieben Einbruchdiebstählen in Altena, Halver, Kierspe, Plettenberg und Breckerfeld vorwirft.

Mit auf der Anklagebank sitzt ein 25-Jähriger aus Halver, der bei den meisten dieser Einbrüche offenbar dabei war. Der Hauptangeklagte bestritt aber, dass auch sein 28-jähriger Bruder an zwei Einbrüchen beteiligt war: „Ich war allein“, versicherte er mit Blick auf die Anklage, die seinem Bruder die Mitwirkung an zwei Einbrüchen vorwirft.

Am 4. Dezember 2018 war eine Wohnung an der Wilhelmstraße in Altena das Ziel des oder der Einbrecher: Ein in einer Medikamentenbox gefundener Schlüssel ermöglichte den Zugriff auf mehr als 36 500 Euro, die sich in einem Tresor befanden. 1000 Euro Bargeld aus der Medikamentenbox und Schmuck komplettierten die Beute, die die Ersparnisse einer älteren Dame darstellten.

Geld für Glücksspiel und Drogen

Mindestens 20 000 Euro davon habe er in der Spielbank Hohensyburg verspielt, berichtete der Angeklagte. Den Rest habe er bei einem Urlaub in Holland und für diverse Hotelaufenthalte ausgegeben. Neben der offenkundigen Spielsucht hatte der 22-Jährige einen erheblichen Finanzierungsbedarf für verschiedener Drogen bis hin zum teuren Kokain.

Auch bei einem Einbruch an der Waldstraße in Altena sei er allein gewesen, versicherte er. Die erbeuteten Uhren hätten allerdings nicht den veranschlagten Gesamtwert von 8000 Euro gehabt. Nach einer Internetrecherche habe er die „30 bis 40 Euro“ billigen Uhren weggeworfen. Bei weiteren Einbrüchen sei der 25-jährige Halveraner mit dabei gewesen, sagte der Hauptangeklagte.

Schuhe und Sauger geklaut

Am Kohlhagener Weg in Altena erbeuteten der oder die Täter unter anderem ein Smartphone, ein Tablet-PC, eine Flasche Jägermeister und Schmuck im Wert von geschätzt 3730 Euro. In einer Wohnung an der Nettestraße in Altena fehlten nach einem weiteren Einbruch 8000 Euro Bargeld, Lautsprecher, ein Mobiltelefon, Schmuck, Schuhe, ein Anzug, Uhren, ein Thermomix und ein Staubsauger-Roboter.

In einem Einfamilienhaus am Eichholz in Halver erbeuteten die Täter im August 2019 Motorsägen, eine Armbanduhr, ein Fernglas, Motorsägen und ein Zielfernrohr. Bei dem Versuch, Waffen aus einem gesicherten Schrank zu entwenden, wurden sie gestört und flüchteten.

Konto der Oma geplündert

In einem ländlich gelegenen Haus fanden die Einbrecher lediglich eine Spardose mit 45 Euro und ein bisschen Modeschmuck. In einem dritten Haus in Halver erbeuteten sie 1866 Euro und Gartengeräte. In Kierspe nahmen die Täter aus einem Haus an der Kölner Straße Bargeld und Schmuck mit, der angeblich 10 000 Euro wert war.

Sein umfassendes Geständnis trug der Hauptangeklagte immer noch mit einem Grundton vor, der Reue vermissen ließ. Nur als es um die EC-Karte seiner Oma ging, die er mehrfach benutzt hatte, zeigte er Reue: „Ich schäme mich.“ Dieses Geld habe er ihr vollständig zurückgezahlt, versicherte der 22-Jährige.

Staatsanwalt Jörn Esken beantragte die Einziehung eines „Wertersatzes“ in Höhe von 64 400 Euro. Bei den beiden Mitangeklagten sind die geforderten Beträge geringer.

Vermieter erpresst

Aus strafrechtlicher Sicht wiegt eine räuberische Erpressung am schwersten: Im Oktober 2019 soll der Haupangeklagte aus Altena seinem Vermieter mit einer Anzeige wegen eines erfundenen sexuellen Übergriffs auf seine Freundin gedroht und so 5000 Euro erpresst haben. Angeblich sollten die beiden Mitangeklagten als Zeugen für den erfundenen Vorfall dienen.

In diesem Punkt gab es allerdings eine zunächst recht unübersichtliche Beweislage und eine abweichende Schilderung des Hauptangeklagten.

Der Prozess wird am Dienstag, 21. April, ab 9.30 Uhr im Landgericht Hagen fortgesetzt