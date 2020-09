Einbruch in Firma im MK: Mitarbeiter überrascht Diebe

+ © dpa Die Polizei fahndet nach Dieben, die in eine Firma auf Rosmart in Altena eingebrochen sind. © dpa

Die Diebe wähnten sich in Sicherheit, als sie in der Nacht in eine Firma im MK einbrachen. Sie hatten nicht mit einem Mitarbeiter gerechnet, der in einer Werkswohnung schlief und durch den Lärm aufwachte.