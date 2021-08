Einbrecher wollen Kiosk knacken - Besitzer verjagt sie

Verdächtige Geräusche

+ © Silas Stein An der Tür des Kiosks fand der Besitzer Kratzspuren, die eindeutig auf einen Einbruchsversuch hinweisen. © Silas Stein

Das kam ihm verdächtig vor: Mitten in der Nacht hörte ein Kioskbesitzer Geräusche. Er sah nach und hat somit vermutlich Einbrecher gerade noch rechtzeitig verjagt.

Altena - Der Besitzer eines Kiosks in der Kirchstraße in Altena hörte am frühen Donnerstagmorgen (5. August) gegen 3 Uhr plötzlich verdächtige Geräusche vor seinem Laden. Als er nachschaute, standen eine große Mülltonne und Absperrpfosten aus Metall an der Eingangstür, wie die Polizei berichtet.

Später bemerkte der Kioskbesitzer auch Kratzspuren am Schloss der Ladentür. Vermutlich hatte er die Einbrecher verjagt als sie ihn gehört hatten. Der Altenaer erstattete Anzeige. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0.