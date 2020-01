Einbrecher auf Beutetour in Altena: Wer hat "et Paulinsche" gesehen?

E-Bike der Marke Cube hat besondere Personalisierung

+ © privat Diebe klauten zwischen Dienstag und Freitag der vergangenen Woche aus einer Garage am Ahornweg dieses E-Bike der Marke Cube mit der Personalisierung "et Paulinsche". © privat

Altena – Vorsicht, Einbrecher: Sie treiben derzeit in Altena ihr Unwesen. Doch in einem Fall scheiterten sie schon an der Tür.