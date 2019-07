Einbrecher auf Beutetour in Altena

Einbrecher machten sich mehrfach an Wohnungen in Altena zu schaffen.

Altena – Derzeit sind Einbrecher in Altena unterwegs: Gleich zwei Fälle gab es in der vergangenen Woche.

Zwei Fälle meldet die Polizei und rät zu erhöhter Wachsamkeit im Stadtgebiet. Innerhalb der vergangenen Woche versuchten Unbekannte, in eine Wohnung am Unteren Ardeyweg einzubrechen. Die Täter beschädigten das Türschloss so sehr, dass der Bewohner es nicht mehr nutzen kann.

In die Wohnung gelangten die Einbrecher jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden.

Bei einem zweiten Fall waren die Diebe weitaus erfolgreicher: Sie drangen im Laufe der vergangenen zwei Wochen in eine Wohnung an der Bachstraße ein und stahlen diverse elektronische Geräte wie beispielsweise eine X-Box und eine Heißklebepistole.

Wer etwas Verdächtige beobachtet hat oder Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben kann, soll sich bei der Polizei in Altena unter der Telefonnummer 0 23 52/91 99 0 melden.