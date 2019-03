Einbrecher besucht Grundschule - keine Beute!

Scheibe eingeschlagen:

+ © dpa Die Polizei sucht einen Einbrecher. © dpa

Altena - Er ist rot, schwer und hilft Menschenleben zu retten: Die Rede ist von einem simplen Feuerlöscher. Allerdings kann so ein Teil auch schwer sein oder schwer und schwerer werden? So geschehen bei einem Einbruch in die Grundschule am Breitenhagen.