Einbrecher durchwühlen ganzes Haus

Einbrecher waren in Altena unterwegs.

Altena - Einbrecher haben ein Haus auf dem Weithahn durchsucht. Nun sucht die Polizei Zeugen.

In der Nacht vom Montag zum Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Haus Auf dem Weithahn ein. Die Täter durchsuchten im Haus alle Räume und Behältnisse, in denen sie Wertvolles vermuteten.

Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden, sagt die Polizei - und bittet um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges - Personen und oder Fahrzeuge - beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Altena unter 02352/91990 melden.