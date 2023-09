Ein weiterer unvergesslicher Auftritt: Tambourcorps Dahle feiert 100-jähriges Bestehen

Von: Michael Koll

Mit einem Festakt am Freitagabend in der Dahler Schützenhalle begann das Jubiläumswochenende. Beim offiziellen Teil sorgten natürlich die Jubilare selbst, unter Leitung vom Tambourmajor Wolfgang Müchler, für die Musik. © Koll

„Vor einem Jahrhundert begann eine Gruppe Schuljungen eine musikalische Reise“, blickte Daniela Goldbach zurück. Die Vorsitzende des Tambourcorps Dahle begrüßte mit diesen Worten die Gäste des offiziellen Festakts zum 100-jährigen Bestehen der Musiker in der Dahler Schützenhalle.

Altena – Sie bilanzierte: „Es folgten zahlreiche unvergessliche Auftritte.“ Dieser Freitagabend sollte dazu gehören, auch wenn die Halle nur gut zur Hälfte gefüllt war. Doch mit dem Blasorchester Altena waren Freunde und Wegbegleiter gekommen, die auch den musikalischen Rahmen beisteuerten, damit die Tambourcorps-Musiker sich selbst und mit ihren Gästen feiern konnten.

Beim offiziellen Teil des Abends aber saßen sie noch mit auf der Bühne. Gemeinsam mit dem Blasorchester eröffneten sie das Programm mit „Preußens Gloria“, bevor sie „Fleißiger Spielmann“ von Erich Goeke intonierten. Dieser war einst einer der erwähnten „Schuljungen“, die den Verein aus der Taufe hoben. Das Blasorchester spielte in seinen Solo-Passagen unter anderem „Anchors away“, die Hymne der amerikanischen Marine.

Das Blasorchester Altena spielte am Freitagabend ebenfalls auf. © Koll, Michael

Marschmusik in Kombination mit modernen Klängen

Vorsitzende Goldbach skizzierte die Historie des Tambourcorps weiter: „2009 dann verbanden wir traditionelle Marschmusik mit modernen Klängen – ein Meilenstein in unserer Geschichte.“

Sie begrüßte ehemalige Instrumentalisten im Saal und berichtete: „Unsere Jubiläumssaison war lang und anstrengend.“ Sogleich fügte sie hinzu: „Deshalb lasst uns heute feiern. Das hier ist unser Fest.“

Bürgermeister Kober: „Wir kennen Euch alle nur von hinten“

Dem pflichtete auch der erste Gratulant bei, den Moderator Karl Heinz Wiencko begrüßte. Bürgermeister Uwe Kober (CDU) sagte an die Musiker gerichtet: „Ihr seid eine Familie und setzt Euch alle unermüdlich füreinander ein.“ Er wusste aber auch genau: „In diesem Saal sitzt niemand, der nicht stundenlang hinter Euch her marschiert ist. Wir kennen Euch alle eigentlich nur von hinten.“

Bürgermeister Uwe Kober hielt als erster Ehrengast eine launige Festansprache. © Koll, Michael

Ortsvorsteher Helmar Roder illustrierte genau dies mit einer persönlichen Anekdote: „Als 2007 meine Frau Schützenkönigin war, wollte sie morgens um kurz vor 1 Uhr mit Musik von Euch nach Hause gebracht werden.“ Er erinnerte sich: „Das ganze Dorf war kurzerhand wieder wach.“ Und er gab zu Protokoll: „Wer jemals ein Tambourcorps im Wohnzimmer hatte, weiß wie laut das sein kann.“ Gleichwohl freute er sich: „Solche Erlebnisse sind unvergesslich.“ Und er betonte: „Wir brauchen Euch auch in Zukunft.“

Vorsitzende Daniela Goldbach bekam die Jubiläumsurkunde von Patrick Hermann überreicht. © Koll, Michael

Präsident des Landesmusikverbandes überreicht Urkunde

Als nächster Redner lobte Uwe Krause, Pfarrer der evangelisch-reformatorischen Gemeinde: „Ihr traut Euch noch, live Musik zu machen. Das ist in dieser Zeit schon etwas Besonderes.“ Er unterstrich: „Musik ist ein Erlebnis, das man aber eben zuhause für sich allein nicht haben kann.“ Er rief aus: „Der Mehrwert bei Euch ist, dass Ihr füreinander einsteht.“

Abordnungen der Vereine und viele Dahler Dorfbewohner waren am Freitagabend beim Festakt in der Schützenhalle dabei. © Koll, Michael

Von ihren Musikern erhielten die Vorsitzende Daniela und der 2. Vorsitzende Marcel Goldbach noch einen Gutschein für einen Tagesausflug. Patrick Hermann, Präsident des Landesmusikverbandes Nordrhein-Westfalen, überreichte ein Urkunde. Dann wurde nur noch gefeiert.

Eine lange Jubiläumssaison endete für das Tambourcorps Dahle am Wochenende mit dem Auftritt bei der eigenen Jubiläumsfeier. © Koll, Michael

Freundschaftstreffen und Familienfest

Und am Samstag ging die große Party mit einem Freundschaftstreffen mit befreundeten Musikvereinen gleich weiter. Mit Hüpfburg, Schminkstand oder auch Laufspielzeugen wurde es ein Familienfest, an dem auch viele Dahler teilnahmen. Bevor am Abend die Coverband Lenniac für Stimmung sorgte, gratulierten die befreundeten Vereine zum runden Geburtstag. Mit dabei waren das Tambourcorps Küntrop, der Spielmannszug Evingsen, der Posaunenchor Dahle, der TV Sundwig, TuRa Frisch Auf Eggenscheid sowie der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Kupferdreh.