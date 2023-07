Open Air-Erlebnis: Ein Volk buckelt vor dem Tier mit drei Hälsen

Von: Michael Koll

Teilen

Die Amateur-Schauspieler erhielten nach ihrer furiosen 110-minütigen Show verdientermaßen stehende Ovationen © Koll

Das Experiment ist gelungen: Die Parkpalette an der Bismarckstraße - gegenüber vom Burggymnasium - ist bestens geeignet für Open-Air-Veranstaltungen. Das bewies das Truck-Theater aus Siegen mit einer Aufführung des Stücks „Der Drache“. Die Amateur-Schauspieler erhielten nach ihrer furiosen 110-minütigen Show verdientermaßen stehende Ovationen. Nicht verdient hatten sie allerdings, dass lediglich 25 zahlende Zuschauer zu dieser Altenaer Premiere gekommen waren.

Altena – Auf der Ladefläche eines 7,5-Tonners zelebrierten die Mimen und Musiker das Stück von Jewgeni Schwarz. Angelehnt an die germanische Siegfried-Sage ist hier Lanzelot der Held, der eine Stadt vor der Tyrannei eines Drachens retten will. Beflügelt wird er von seiner entflammenden Liebe zu Elsa, die als nächste Jungfrau das jährliche Opfer sein soll, welches die Stadtbewohner dem Drachen darbieten.

Das Siegener Truck-Theater setzt in seiner Inszenierung bewusst auf Konfusion des Publikums und schafft mit Irritationen einen geschärften Blick bei den Zuschauern. So wird Heinrich, der Sohn der Bürgermeisterin, von Yasmin Allaoui gespielt. Arne Schmeling indes gehört zu den drei Frauen, die die Stadtbevölkerung darstellen. Der sprechende Kater (dargestellt von Sören Bloschek) heißt Mariechen. Und der dreiköpfige Drache wird gegeben von Julia Kerrin Wiemer, Katrin Melissa Schuh sowie Marai Odoevskaya, die sich kein gemeinsames Kostüm teilen, sondern gerne auch einmal weit voneinander getrennt agieren. Lanzelot ist eine Frau, interpretiert von Annelie Seibold.

Am Ende wird der Drache getötet. Jungfrau Elsa (Adelina Nazarenus) feiert sein Ableben zu den Klängen des Ramones-Evergreens „Sheena is a Punk-Rocker“. Doch die Freude hält nur kurz an. Die Bürgermeisterin (Laura Kölsch) kürt sich selbst zur Präsidentin und führt die Tyrannei des Untiers fort. Sie regiert sogar noch brutaler. Und zum Schluss zwingt sie Elsa fast in eine gleichgeschlechtliche Ehe. Zu einer solchen kommt es zwar. Doch nachdem Lanzelot unerwartet wieder auftaucht, ist sie es, die das Herz von Elsa gewinnt.

Auch die drei Frauen aus der Bevölkerung standen unter der Knechtschaft des Drachen. © Koll, Michael

Beinahe zwei Stunden bevor sich die restlos begeisterten Zuschauer auf der Parkpalette von den Stühlen erheben, um den Amateur-Schauspielern Tribut zu zollen, betritt Nika Zh mit ihrer Gitarre die Bühne und singt „Holding out for a hero“ von Bonnie Tyler. Den Rest des Abends ist Zh, die auch Geige spielt, gemeinsam mit Keyboarder Dominik Hupfeld für die klangliche Untermalung der Sagengeschichte zuständig.

Der Auftakt-Song, dessen Titel übersetzt bedeutet „Auf der Suche nach einem Helden“ steht symbolisch für die dargebotene Geschichte, wobei die Stadtbevölkerung und insbesondere das potenzielle Jungfrauen-Opfer Elsa gar nicht auf einer entsprechenden Suche sind.

Vielmehr betrachtet Elsa ihren bevorstehenden Tod als „würdevolles Arrangement“. Sie gibt vor, sich diesem Schicksal gerne hinzugeben. In der Drachen-Diktatur haben es sich alle voller Furcht und Abscheu eingerichtet. Die tierische Bestie verkündet: „Kummer ist kein Unglück!“ Und Kater Mariechen proklamiert: „Wenn Du’s warm und weich hast, tust Du am klügsten, wenn du vor Dich hin döst und schweigst.“

Die gesamte Bevölkerung buckelt vor dem Tier mit den drei Hälsen. Selbst die Politik heuchelt, dem Drachen ergeben zu sein: „Ich bin jetzt schon lange Bürgermeisterin dieser Stadt, da sage ich mir schon längst selber nicht mehr die Wahrheit.“ Die Heldin Lanzelot indes ist aus einem anderen Holze geschnitzt: „Es trägt mich wie eine Pfauenfeder durch die Welt.“ Die Einwohner der Stadt wollen den weiblichen Ritter zunächst vertreiben. Der Kater kommentiert: „Zehn Bürger sind dümmer als ein einzelner.“ Doch Lanzelot ist entschlossen und feiert final auch den Triumph.

In weiteren Rollen zu sehen waren Thorsten Keller (Elsas Vater Karl) sowie Annelie Bügling und Sandra Marras, die jeweils Frauen in der Bevölkerung darstellten.