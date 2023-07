Schwarzenstein: Ein Vierteljahrhundertprojekt

Von: Ina Hornemann

Teilen

Die Ratsherren Dennis Montag (Mitte) und Tobias Röbbeke (l.) sahen sich die Entwürfe mit demselben großen Interesse an wie der Stadtplaner-Ruheständler Roland Balkenhol. © Hornemann, Ina

Die Industriebrache Schwarzenstein braucht Geduld, sagt Prof. Dr.-Ing. Thorsten Erl.

Altena – Einen Trost hat Prof. Dr.-Ing. Thorsten Erl von der Universität Siegen für alle, die täglich schimpfend an der Industriebrache Schwarzenstein im Stau stehen: „Das Heidelberger Schloss ist heute nur so romantisch-verklärt-schön, weil es mal zerschossen worden ist.“ 15 Arbeiten wurden in dem von der Stadt Altena mit einem Preisgeld dotierten Wettbewerb „Revitalisierung einer Industriebrache aus dem 19. Jahrhundert“ erstellt. Zehn landeten im Wettbewerb und vier sind Freitagabend mit jeweils 500 Euro ausgezeichnet worden in der Burg Holtzbrinck.

Bürgermeister zeigt sich beeindruckt

Es sind vier erste Preise, die an die Team- und Einzelarbeiten von Annika Sienzka, Margret Dekker, Louisa Gail, Jennifer Datzert, Jasna Wegran, Betül Cantürk und Erna Franca herausgegeben wurden. Andreas Kisker, Abteilungsleiter für den Bereich Planen und Bauen sowie Bürgermeister Uwe Kober zeigten sich schwer beeindruckt. „Der Blick von außerhalb auf den Schwarzenstein tut uns unheimlich gut!“ betonte Kisker. Die Studentinnen – ein paar sind nach erfolgreichem Abschluss mit Masterarbeit zum Thema Schwarzenstein schon im Berufsleben – sehen in der Ruine Dinge, die sich das leidgeprüfte Altenaer Auge nicht vorstellen kann: Co-Working-Spaces, Flächen für Gemeinschaftsgartenprojekte, Platz für ein Industriekulturmuseum, Kulturstätten, Gastronomie und stylischen Wohnraum – um nur wenige Punkte zu nennen.

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Erl (l.), Andreas Kisker (2.v.l.) und Uwe Kober (r.) zeichneten die Arbeiten von Annika Sienzka, Margret Dekker, Louisa Gail, Jennifer Datzert und Jasna Wegran aus. © Hornemann, Ina

„Altena muss der Zeche Zollverein in nichts nachstehen“, prophezeit Prof. Dr.-Ing. Thorsten Erl, der den Wettbewerb und die Masterarbeiten intensiv betreut hat. Mehrfach war das Siegener Team vor Ort, um sich weniger mit Abriss zu beschäftigen, sondern mehr mit dem Thema Bauen im Bestand. Soll heißen: Schmuckstücke schaffen aus dem, was da ist. Im Moment ist es viel ruinöser Dreck. „Aber die einfachste Lösung in Form einer Grünfläche, die wollen wir nicht“, betonte Bürgermeister Uwe Kober in seiner Dankesrede an die Wettbewerbsgewinnerinnen.

20 bis 25 Jahre bis zur Fertigstellung

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Erl betonte, dass Altena einen langen Atem brauchen wird. „Wir begleiten Revitalisierungsgebiete im gesamten Bundesgebiet. Die Erfahrung zeigt, dass es 20, eher 25 Jahre braucht, um fertig zu werden. Aber die Geduld kann sich lohnen. Sie besitzen hier eine Industrieanlage, die beidseitig eines Flusses gebaut wurde. Das, was jeder Ökonomie widerspricht, kann ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal in Ihrer Revitalisierung sein!“

Nutzungsmix angeraten

Sämtliche studentische Entwürfe werden in Folge des Wettbewerbs dokumentiert, kommentiert und der Stadt Altena in Buchform überreicht. Die Pläne gehören nun der Stadt und dürfen genutzt werden. Prof. Dr.-Ing. Thorsten Erls Handlungsempfehlungen lauten: Bestandsaufnahme, Aktivierung des Lenneufers, zielorientierter Teilabriss. „Schaffen Sie einen Altena-spezifischen Nutzungsmix!“ legte er den Vertretern aus Rat und Verwaltung am Freitag in der Burg Holtzbrinck ans Herz.

So stellen sich Betül Cantürk und Erna Franca den Schwarzenstein vor. Auch sie haben den Wettbewerb gewonnen, konnten aber lnicht zur Preisverleihung anreisen. Entwurf: Cantürk/Franca, Reproduktion: Ina Hornemann © Hornemann, Ina

Allein lässt er die Burgstadt, die ihm während der Wettbewerbsbetreuung ans Herz gewachsen ist, nicht: Erl und seine Studenten werden stets wilkommene Gäste in den Stadtentwicklungs- und Bauausschüssen sein. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ein junger Akademiker, dessen Karriere auf einer Masterarbeit zum Thema Schwarzenstein fußt, diesen nicht vergisst. „Kommen Sie uns bitte noch öfter besuchen. Wir brauchen Ihre Visionen sehr!“ richtete Uwe Kober das Wort an genau diese jungen Menschen.