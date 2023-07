Ein Treffpunkt außerhalb der Tafel-Warteschlange

Von: Ina Hornemann

Die Haupt- und Ehrenamtlichen decken den Frühstückstisch in der Freiheit 26. © Hornemann

Die Tafelausgabe in der Lüdenscheider Straße ist ein Anlauf-, aber kein Treffpunkt für Menschen, die sparsam haushalten müssen. Gern wollte das Team Stellwerk deshalb mal eine Möglichkeit zum Austausch jenseits der Warteschlange schaffen. Die ist jetzt ins Leben gerufen worden mit dem neuen Frühstücksangebot in der Freiheit 26. Immer dienstags, wenn keine Tafelausgabe ist, kann dort jeder speisen und klönen.

Altena – Kommen darf jeder, der Lust auf Frühstück und Unterhaltung hat. Das Team Stellwerk arbeitet eng mit der DRK-Sozialarbeit zusammen und deshalb ist auch Susanne Strübli mit dabei. Die Streetworkerin hatte pragmatisch für 30 Personen eingekauft. „Das war erstmal zu viel, aber Reste kann man einfrieren. Wäre zu wenig da, würden wir was nachkaufen.“ Los geht der Frühstückstreff immer um 9 Uhr und geht bis 11 Uhr. Der nächste Termin ist am 24. Juli. Mittlerweile spielen sich alle Aktivitäten jenseits der Tafelausgabe in der Freiheit 26 ab. „An der Lüdenscheider Straße ist kein Platz mehr. Deshalb veranstalten wir jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr das Café Stellwerk hier, wo sich der Ehrenamtlichen-Pool treffen kann oder Bürger mit Anregungen und Sorgen kommen können. Auch neue Mitwirkende können sich dazugesellen und wer Tafelspenden abgeben möchte, kann das hier auch machen“, erklärt Anette Wesemann. Sie und Susanne Strübli wünschen sich wieder mehr Altersdurchmischung. „Der Input jüngerer Leute täte uns gut. Deshalb: Einfach mal kommen und schauen. Wir freuen uns über jeden!“