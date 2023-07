Opferfest wie ein Kindergeburtstag: 32 sind geladen und 42 kommen

Von: Ina Hornemann

Proppenvoll war’s plötzlich im Fritz-Berg-Haus geworden, denn auf einmal waren zehn Kinder mehr da, als geplant. Das war aber kein Problem. © privat

Mütter, die Kindergeburtstage ausrichten, kennen das gut, wenn sich die Anzahl der geladenen Gäste ganz plötzlich explosionsartig vermehrt. Auch Nadja Mehari hat immer so eine Ahnung, wenn sie mit Kindern feiert und schneidet lieber noch eine Obstplatte mehr für den Fall der Fälle.

Altena – Die DRK-Mitarbeiterin für alle Fälle hatte aber schnell die Lage im Griff, als plötzlich doch zehn Kinder mehr im Fritz-Berg-Haus standen. „Wir haben uns tischweise am Büffet angestellt und so ist auch kein Chaos entstanden“, schildert sie lachend. Diesmal hatte Altenas bekannteste Geflüchtetenbetreuerin zu einer Feier zum islamischen Opferfest eingeladen. Einigen syrisch- und afghanischstämmigen Kindern ist das von zuhause her gut bekannt. „Es ist ein Fest, bei dem im islamischen Kulturkreis die Familie besucht wird“, erklärt Nadja Mehari. Tatsächlich gilt „Eid ul-Adha“ sogar als der höchste islamische Feiertag. Genaugenommen werden mehrere Tage veranschlagt, um an ein Ereignis zu erinnern, das sowohl im Koran, als auch in der Bibel überliefert ist: Die Prüfung Abrahams, der so viel Gottvertrauen zeigte, dass er bereit war, seinen Sohn Ismael/Isaak dafür zu geben.

Nadja Mehari hat immer alles im Griff. Alter, Herkunft und Sprachbarrieren sind für die Altenaerin keine Themen. © Privat

Nadja Mehari hatte allerdings längst nicht nur Kinder aus muslimischen Haushalten eingeladen, sondern auch Kinder, deren Familien vor dem Krieg in der Ukraine flüchten mussten. „Und weil sich alle mittlerweile auch mit den schon viel länger hier lebenden deutschen Kindern angefreundet haben, durften die natürlich auch kommen.“ Reichlich zu essen hatte Nadja Mehari vorbereitet mit ihrem ehrenamtlichen Helferteam. „Interessant war dann die Musikauswahl, die sehr international und bunt gemischt war. Jeder hat sich was ausgesucht und alle haben zusammen getanzt. Wir haben viel Spaß gehabt. Die Kinder fühlen sich immer wohler hier!“ freut sich Nadja Mehari.

Es gab reichlich zum Snacken für die Kinder. Die Büffetvorbereitung dauerte über zwei Stunden. © Privat