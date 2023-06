„Ihr könnt stolz auf euch sein“: Abiturienten am Burggymnasium verabschiedet

Von: Hildegard Goor-Schotten

83 Schülerinnen und Schüler wurden am Samstag mit den Abiturzeugnissen aus ihrer Schulzeit am Burggymnasium entlassen. © GOOR-SCHOTTEN

Ein wenig Wehmut und Trauer, etwas Nachdenklichkeit, viel Stolz und Freude, das alles garniert mit einer Prise Herzklopfen und mit bestem Sommerwetter als Sahnehäubchen – mit diesem Cocktail verabschiedete das Burggymnasium am Samstag seine Abiturienten ins Leben nach der Schule.

Altena – 83 junge Frauen und Männer nahmen in der geschmückten Zentralen Raumgruppe der Schule ihre Zeugnisse entgegen – ein bedeutender Schritt, bei dem Lehrer und Eltern sie mit viel Wärme und Zuspruch begleiteten.

Einen reichhaltigen Cocktail an Chancen und Möglichkeiten biete ihnen die Zukunft, versprach – mit Blick auf das Abimotto Abicolada – Schulleiter Dennis Knebel. „Ergreift diese und macht sie euch zu eigen. Geht hinaus in die Welt, seid offen und neugierig, macht das Beste aus euch selbst und tragt auch auf diese Weise dazu bei, die Welt und unser aller Zukunft besser zu machen“, forderte er die Abiturienten auf. Für sie war es die erste und einzige Abi-Entlassfeier, für ihn selbst die erste als Schulleiter des Burggymnasiums.

Werbung für Bildungsideal

In seiner Rede warb er für das Humboldtsche Bildungsideal, das auf eine allumfassende Bildung setzt. Gewinnbringend sei es, in möglichst viele Bereiche hineinzuschnuppern. „Die Bildung, die ihr heute mit hinaus in die Welt nehmt, stellt einen nicht zu unterschätzenden Wert ganz für sich allein genommen dar, der auch und gerade heute – in Zeiten von ChatGPT – kostbar ist.“ Die aktuell schwierigen Zeiten stelle diese Generation vor nicht gerade leichte Aufgaben. „Aber ihr seid gut gerüstet, um euch diesen Herausforderungen zu stellen und sie erfolgreich zu bewältigen.“

Paula Eichenlaub war mit einem Schnitt von 1,0 die beste Schülerin des Abiturjahrgangs. © Goor-Schotten, Hilde

Auch mit ihren Abiturergebnissen hätten sie für einen harmonischen Abschluss der Schulzeit gesorgt. 15 Absolventen schafften ein Abitur mit einem Einserschnitt – als Jahrgangsbeste verlässt Paula Eichenlaub mit einer glatten 1,0 die Schule. Zusätzlich erhielt sie den Schülerpreis des Deutschen Spanischlehrerverbandes. Für besondere Leistungen im sprachlichen beziehungsweise bilingualen Bereich wurden auch weitere Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet: Madita Hartig, Mihai Stanica, Leonie Vaupel, Jelle Verse und Aylin Yasli.

Stellvertretende Bürgermeisterin Hanna Freisler überbringt Grußwort

Allen Abiturienten hatte die stellvertretende Bürgermeisterin Hanna Freisler zuvor in ihrem Grußwort Respekt und Anerkennung ausgesprochen. Auch sie ermunterte die jungen Menschen, trotz der vielen negativen Schlagzeilen Optimismus auszustrahlen, Vertrauen zu sich selbst zu haben und das Glas immer halb voll, nicht halb leer zu sehen.

Die Jahrgangsstufenleitung Eva Sickinger, Angela Brunscheidt-Harfenberger und Dirk Solmecke (von links). © Goor-Schotten, Hilde

„Sie werden nicht mehr fragen, wie es heute in der Schule war“ – das werde sich bei den Eltern 100-prozentig ändern, merkten für die Schülervertretung Lajla Fetic und Felix Grass an, die ihren ehemaligen Mitschülern – „ihr wart eine außerordentliche Stufe“ – alles Gute wünschten und dabei auch den Dank an Lehrer und Eltern nicht vergaßen. Der spielte in allen Redebeiträgen eine Rolle, auch in dem der Stufensprecherinnen Finja Staeck und Sanja Krupic, die ihre Schulzeit Revue passieren ließen.

In der zentralen Raumgruppe verabschiedete Schulleiter Dennis Knebel erstmals einen Jahrgang. Auch sein Vorgänger Hans-Ulrich Holtkemper gratulierte den Abiturienten. © Goor-Schotten, Hilde

Wiedersehen mit Ex-Schulleiter Holtkemper

Die Bilanz fiel positiv und harmonisch aus, und das spiegelte sich auch im Rückblick der Jahrgangsstufenleitung, der sich passend zum Cocktailmotto der Stufe ums Mitmischen drehte. Angela Brunscheidt-Harfenberger, Eva Sickinger und Dirk Solmecke traten zur Freude des Publikums mit Hawaiikette um den Hals und Cocktailglas in der Hand auf die Bühne. Sie lobten warmherzig unter anderem das große Engagement der Schülerinnen und Schüler und blickten schmunzelnd auf die „etwas freiere Gestaltung der Randstunden“ und die Erlebnisse auf Ausflügen und Klassenfahrten zurück. Auch die überraschend häufig defekten heimischen Mikros und Kameras während des Distanzunterrichtes kamen amüsant zur Sprache. Aber gerade mit Blick auf diese sehr schwierige Zeit lobten die drei Lehrkräfte, dass alle ihr Bestes gegeben hätten: „Ihr könnt stolz auf euch sein.“

Finja Staeck, Jule Groß, Kyra Klapper und Sanja Krupic hatten sich gewünscht, zu viert ihre Zeugnisse überreicht zu bekommen. © GOOR-SCHOTTEN

Mit vielen guten Wünschen nahmen sie Abschied von ihren Schützlingen, denen sie anschließend Zeugnisse und Rosen überreichten. Dabei gab es ein Wiedersehen mit Hans-Ulrich Holtkemper, der die jungen Leute bis zum vergangenen Jahr als Schulleiter begleitet hatte. Musikalisch umrahmt von Laura Meulenberg am Klavier ging so eine perfekt organisierte und kurzweilige Entlassfeier zu Ende. Beim anschließenden Sektempfang gab es noch einmal Gelegenheit für Gespräche und den Kauf des Jahrgangsweins, mit dem die Stufe Spenden sammelte, bevor es am Sonntag mit dem Abiball endgültig hieß, Abschied vom Burggymnasium zu nehmen.