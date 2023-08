Ein Mini-Burghof als Spielplatz im Stadtzentrum

Von: Ina Hornemann

Mit diesem Präsentationsblatt konnten Maria Schubert und Guido Bauer mächtig punkten bei den Altenaer Ratsmitgliedern. Wie Turm und Palais in Miniatur als Spielgeräte wirken können, erntete viel Zuspruch. Entwurf: BAUER + FECKE LANDSCHAFTSARCHITEKTEN © Privat

Geballte Entzückung ist selten, wenn Planungsbüros ihre Entwürfe vorstellen. Maria Schubert und Guido Bauer allerdings konnten die Ratsmitglieder auf ganzer Linie überzeugen, als sie den Entwurf für den Innenstadtspielplatz an der Mittleren Brücke zeigten: Sie haben sich den Hof der Burg Altena zum Vorbild genommen und möchten ihn mit ausgewählten Miniaturbauwerken im Kleinen darstellen – Spielgeräte sind darin natürlich integriert.

Altena – Eine halbhohe Burgmauer, ein Rutschenturm, das Palais mit zwei Etagen und eine „Tafelrunde“ als Sitz- und Picknickgelegenheit bilden das architektonische Herzstück des Spielplatzentwurfs von Bauer + Fecke. Drumherum eine grüne Landschaft aus weichem Kunststoff, der auch Übermut nicht mit schlimmen Schrammen bestraft. Das hat auf ganzer Linie überzeugt und jedes Ratsmitglied, das sich nach der Präsentation zu Wort meldete, bedankte sich zuerst herzlich für diese Idee.

Bürgermeister Uwe Kober (CDU) ist es übrigens leid, auf die Unterschrift des neuen Eigentürmers des Nachbargrundstücks zu warten, um das Wegerecht zu klären. „Dem liegen die fertigen Notarverträge seit zwei Jahren vor, er unterschreibt sie nicht. Sollte er sich dann plötzlich rühren, wenn der Spielplatz im Bau oder fertig ist, verschieben wir zur Not auch wieder eine Bank. Ich bin nicht mehr bereit, die Kinder noch länger warten zu lassen“, bekräftigte Kober. Zu klären wäre über den Wegerechtsvertrag die innenstadtseitige Zufahrt auf den ehemaligen Post-Parkplatz. „Siebeneinhalbtonner passen auch durch das Tor am Küstersort. Wenn dann jemand meint, mit noch größerem Gefährt über den Spielplatz fahren zu müssen, finden wir dafür eine Lösung“, so Kober.

Der Ist-Zustand am Spielplatz an der Mittleren Brücke ist unbefriedigend. Nach dem Ratsbeschluss wird er ein Schmuckstück. © Hornemann

Zu meckern gab es nichts, lediglich Fragen der Inklusion wurden im Rat noch geklärt. Ob statt der zentralen Sitzgelegenheit nicht lieber doch noch ein Spielgerät angeschafft werden sollte, fragte Andreas Schmale (CDU). Christian Kißler (Die Linke) warf ein, dass Menschen mit Behinderungen gerade solche Sitzgelegenheiten bräuchten. Ihm und Judith Köster (Grüne) war auch der Zugang zum Spielplatz für Menschen mit Gehbehinderungen wichtig. Maria Schubert vom Architekturbüro beruhigte: „Die halbhohe Mauer wird nicht durchgehend sein. Rollstuhl, Kinderwagen und Rollator passen durch!“

Auch an Begleiter der spielenden Kinder wird gedacht: Für sie sind extra breite Bänke eingeplant, wo mehrere Leute gleichzeitig klönen, picknicken oder sich fläzen können. Die Kinder können rutschen, klettern, balancieren, eine Stehwippe (für größere Kinder mit mehr Kraft), die Spielskulptur „Pferdekarren“ oder ein niedriges Sitzpferd nutzen. Während die „Landschaft“ drumherum durch einen modellierten Kunststofffallschutz dargestellt wird, ist für den befestigten Weg ein Betonsteinpflaster vorgesehen, das durchaus höfischen Charakter hat. Und dann gibt es noch eine Idee von Bauer + Fecke, um die wahrhaftig wenig attraktive Unterseite der Mittleren Brücke zu integrieren: „Wir würden sie thematisch farblich gestalten. Die Brücke ist mit ihrer Schnecke schließlich auch ein Spielort für die Kinder, den man ihnen mit anbieten kann. Da freut sich auch jeder drüber, der nebenan ein Eis isst“, so Maria Schubert.

Das Okay vom Rat ist da, jetzt muss die Bezirksregierung Arnsberg zustimmen. Idealerweise wäre der Spielplatz im Frühjahr 2024 zumindest im Bau. Jede Menge junge Innenstadtpassanten warten schon sehnsüchtig auf ihn.