Ferienzauber täglich von 7.30 bis 16 Uhr

Ein Magnet für den Nachwuchs: Ferienzauber am Nettenscheid

Von: Michael Koll

Teilen

Basketball im XXL-Format gehörte zu den Programmpunkten des Ferienzaubers. © Koll, Michael

„Das Schöne ist“, findet Gerrit Standke, der Leiter der Jugendzentren Altenas, „dass die Mädchen und Jungen hier nicht, wie nach Corona vielleicht zu erwarten gewesen wäre, getrennt voneinander spielen – nein, sie unternehmen etwas zusammen.“

Kaum hat er das gesagt, nicken Renate und Dirk Goetz. Die zwei kommen bereits seit zwölf Jahren mit dem „Affentheater“ aus Solingen, um in der schulfreien Zeit für Ramba-Zamba für die Mädchen und Jungen in der Nette zu sorgen. Der komplett ausgebuchte Ferienzauber am Nettenscheid ist also ein voller Erfolg aus Sicht der Erwachsenen.

Die Kinder und Jugendlichen sehen das ebenso – und springen am Mittwochmittag alle gemeinsam in den mit kühlem Nass befüllten Pool. Den haben die Affentheater-Betreiber ebenso mitgebracht, wie eine aufblasbare Riesenrutsche und ein überdimensioniertes Basketball-Spiel.

20 Mädchen und Jungen pro Woche

Das Bürgerzentrum Nettenscheid ist während der sechs Wochen Sommerferien ein Magnet für die Sechs- bis Zwölfjährigen aus der Umgebung. 20 Mädchen und Jungen tummeln sich pro Woche im Familienzentrum und drum herum – manche von ihnen auch bis zu drei Wochen am Stück.



Bei den tropischen Temperaturen bis Mitte der Woche war vor allem Badespaß angesagt. © Koll, Michael

Dirk Goetz strahlt beim Anblick der tobenden und spielenden Meute: „Wir haben neben den Wasserspielen aber auch ein ganzes Zirkuszelt und etliche Spielgeräte dabei“, dachte er bereits am Mittwoch an Temperaturen unterhalb der 30-Grad-Marke, die seit Donnerstag in der Burgstadt wieder herrschen. „Und auch Sport steht bei den Kids hoch im Kurs. Ob Kicker, Tischtennis oder Fußball mit dem großen Ball – Mädchen und Jungen spielen immer bunt gemischt und miteinander.“

Jugendzentrums-Chef Standke überlegt sogar noch weiter: „Bei schlechtem Wetter unternehmen wir halt etwas drinnen.“ Und er hat auch gleich eine Idee: „Sowohl bei Jungen als auch bei den Mädchen sind derzeit Bügelperlen ganz groß im Kommen.“

Ferienzauber täglich von 7.30 bis 16 Uhr

Noch zweieinhalb Wochen wird es beim Ferienzauber Spiel und Spaß geben – täglich von 7.30 bis 16 Uhr. Die Kinder bekommen im Bürgerzentrum ein Frühstück, ein Mittagessen und zur Kaffeezeit Kuchen, Obst und Eis. Standke weiß um die Attraktivität des Angebots, „denn es stehen sogar noch 52 Kinder auf der Warteliste“, verrät er.