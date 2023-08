Ein Leben für die Sportanlage am Pragpaul

Enzo Corica geht nach einem Vierteljahrhundert als Sportstättenwart in Rente

+ © Horneman Die Ruhestandsaufgaben sind gesichert: Enzo Corica hat mit Ehefrau Nella ein innerfamiliäres Mehrgenerationen-Wohnprojekt gestartet, zu dem auch ein großer Garten gehört. „Es gibt noch einiges zu tun“, verrät der künftige Rentner. © Horneman

Enzo Corica hat vorgesorgt. Ist mit seiner Familie in ein Haus mit großem Garten umgezogen, für den er viele Pläne hat. Denn eine Aufgabe nach dem Morgenkaffee muss er haben, wenn er am 1. September als Rentner aufwacht und nicht mehr den Schlüssel zur Sauerlandhalle umdreht am Morgen. 25 Jahre hat er sich hauptberuflich um die Sportanlage am Pragpaul gekümmert. Es gibt auf diesem großen Areal keinen Winkel, den er nicht kennt.

Altena –Interessiert hatten ihn Halle und Plätze schon lange, weil er als Altherren-Fußballer beim VfB Altena ganz oft Ausflüge rein privater Natur dort hin gemacht hatte. Da hatte er schon 17 Jahre bei Firma Wilhelm Berg gearbeitet und Lust auf Veränderung. „Bewirb Dich mal“, riet ihm damals Klaus Hoffmann. Bürgermeister Günter Topmann und Stadtdirektor Reinhard Riechert fanden gut, was sie da an Papieren auf dem Tisch liegen hatten, denn Enzo Corica ist ein handwerklicher Allrounder.

„Gelernt habe ich Stuckateur. Noch in meiner alten Heimat Italien“, berichtet Enzo Corica. Gejobbt hat er aber noch in mehreren anderen Handwerksbranchen, weshalb sein Lebenslauf ziemlich geeignet war für die Stelle des Sportstättenwarts, denn auf so einem Posten muss man schließlich von allem etwas können. Und wer Enzo Corica lauscht, der ahnt, dass wahrhaftig jede Fähigkeit Gold wert ist auf so einer Anlage.

Farbenfroher ist sie geworden, denn immer, wenn mal nachgestrichen werden musste, erbat sich Enzo Corica eine Farbnuance mehr für die Renovierungsarbeiten in der Sauerlandhalle. Drei Kunstrasen hat er in 25 Jahren erlebt. Einen hat er so akribisch gepflegt, dass man ihn 17 Jahre statt der üblichen zwölf nutzen konnte.

Oft hat er geschimpft, aber viel öfter gelacht. „Klar, im Schul- und auch im Vereinssport gibt es immer Rüpel, die den Respekt vor fremdem Eigentum vermissen lassen. Aber das ist ein Thema, das sogar noch meinen Nachfolger beschäftigen wird und dessen Nachfolger auch...“

+ Auf die Pflege des Kunstrasens hat Enzo Corica immer größten Wert gelegt. Er hat deshalb lange gehalten. © privat

Die Tage in der Sauerlandhalle beginnen um 7 Uhr, um den Schulsport vorzubereiten. Nutzer der Halle müssen sie „bezugsfertig“ vorfinden. Über die Reinigungsarbeiten hinaus wurden früher noch unzählige Glühbirnen gewechselt, was aber mit Installation der modernen LED-Lampen zunehmend weniger wurde. Am Nachmittag kommen die Vereine und abends auch schon mal Gesellen, die das weitläufige Gelände zum Abhängen nutzen, deren Hinterlassenschaften auch täglich zu entfernen sind. „Deshalb ist Personalpräsenz wichtig und zwar von morgens bis abends“, erklärt Enzo Corica. Unvergessene Momente gibt es viele. Der 14. Juli 2021, Enzo Coricas Geburtstag und ein Tag, der in die Geschichte der Stadt eingegangen ist wegen seines katastrophalen Ausmaßes. „Tanja Jäker rief an, es müsse ein Stützpunkt in der Sauerlandhalle eingerichtet werden. Natürlich haben wir das gemacht und Möglichkeiten geschaffen, um Menschen dort unterbringen und versorgen zu können.“

Ähnlich war es bei den Waldbränden, da traf sich die Feuerwehr ebenso an und in der Sauerlandhalle. Als Bundespräsident Steinmeier kam, geleitete Enzo Corica die Polizeihundertschaften in sein zweites Zuhause.

Eine Zeitlang war die Halle sogar sein erstes Zuhause, denn die Familie bewohnte für elf Jahre auch die Hausmeisterwohnung. „Als die Handballtage waren und 700 Leute auf der Anlage gecampt haben, fanden wir sogar Zelte im Vorgarten. Aber das waren schöne, lustige und glanzvolle Zeiten für den Handballsport. Wir hatten unheimlich viel Spaß!“

Heute ist in der Wohnung eine Kinder-Großtagespflege untergebracht und die Knirpse dort lieben den Mann, der sich jeden Tag um alles kümmert und rufen „Opa Enzo, Opa Enzo!“ Großvater ist der Fast-Rentner im echten Leben auch: Zu Enkelin Paula gesellt sich gerade ein weiteres Geschwisterchen hinzu. Anekdoten aus seinem bewegten Arbeitsleben kann Enzo Corica der nächsten Generation noch über Jahre als Gute-Nacht-Geschichten erzählen. Die schönste Erinnerung wird auf ewig der Auftritt des Musikkorps der Bundeswehr sein: „Diese Sporthalle in einen Konzertsaal inklusive rotem Teppich zu verwandeln war zwar furchtbar viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Das war so festlich, da kriege ich heute noch Gänsehaut!“